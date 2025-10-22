Korean Star Lee Jung-Jae: ‘Squid Game’ एक्टर के नाम पर 3 करोड़ की ठगी का खेल! फैन के उड़ गए होश

Korean Star Lee Jung Jae: नेटफ्लिक्स सीरीज ‘स्क्विड गेम्स’ के दुनिया भर में दिवाने है. इस सीरीज का हर किरदार बेहद लोकप्रिय है. लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खीचने वाला किरदार ली जंग-जे है. जो प्लेयर 456 का किरदार निभाने वाले एक्टर Lee Jung-jae. इस सीरीज के अलावा भी कमाल काम किया है और कोरियन सिनेमा में भी उनकी अच्छी-खासी पहचान है.

हाल ही में ली की एक सेल्फी ने सुर्खियां बटोरी है. उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ एक तस्वीर शेयर की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. अब ली एक और मामले में चर्चा का विषय है. उनके नाम पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. उनके नाम पर एक महिला से 500 मिलियन KRW (3 करोड़ रुपये) की ठगी की गई है.

AI जेनरेटिड फोटोज से महिला के साथ धोखाधड़ी

ली एक वैश्विक स्टार हैं और उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत ज़्यादा है. खबरों के मुताबिक एक व्यक्ति ने AI का इस्तेमाल करके ली का चेहरा बनाकर एक महिला से 500 मिलियन दक्षिण कोरियन वॉन (3 करोड़ रुपये) की ठगी की. यह घटना 22 अक्टूबर को हुई. ली के प्रशंसकों का कहना है कि यह उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक साजिश है. रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने सोशल मीडिया के जरिए आरोपी से संपर्क किया. आरोपी ने अपना नाम ली जंग जे बताया. उसने महिला से कहा कि स्टार अपने प्रशंसकों से मिलना और बात करना चाहता है. उसने उसे मनाने के लिए AI से तैयार की गई तस्वीरें भी भेजी.

महिला से 3 करोड़ की ठगी

महिला ने बताया कि आरोपी ने एक फर्ज़ी पहचान पत्र का भी इस्तेमाल किया है. उसने महिला को बताया कि वह स्क्विड गेम्स के सीजन 3 की शूटिंग कर रहे है. महिला ने आरोप लगाया कि जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी उसने उसे मैसेज में “डार्लिंग” और “हनी” कहना शुरू कर दिया. जिससे उसे लगा कि उसके साथ प्रेम संबंध बन रहे है. फिर उसने महिला से कहा कि अगर वह 60 लाख दक्षिण कोरियाई वॉन दे, तो वह उसे ली से मिलवा सकता है. इसके बाद आरोपी ने महिला से 50 करोड़ दक्षिण कोरियाई वॉन यानी लगभग 3 करोड़ रुपये ठग लिया है.