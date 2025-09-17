PM Modi को दुनिया के कितने देशों से मिला सर्वोच्च सम्मान? यहां देखें पूरी लिस्ट
Happy Birthday PM Narendra Modi: पीएम मोदी सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री हैं. उनके नाम 29 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हैं.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 17, 2025 2:00:04 PM IST

PM Narendra Modi awards: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन  (PM Modi Birthday) मना रहे हैं। 2014 से अब तक उन्होंने लगातार तीन चुनाव जीते हैं और जवाहरलाल नेहरू के बाद  प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान, उन्होंने कई देशों की यात्रा की है और दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 11 वर्षों के दौरान, मोदी ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्राज़ील और नामीबिया सहित कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वे दुनिया के सबसे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, जिनके नाम कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं।

PM Modi मिल चुके हैं को ये पुरस्कार

9 जुलाई, 2025 – नामीबिया की अपनी यात्रा के दौरान, उन्हें नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ़ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया.

8 जुलाई, 2025 – उन्हें ब्राज़ील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द नेशनल ऑर्डर ऑफ़ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया.

4 जुलाई, 2025 – उन्हें ऑर्डर ऑफ़ द रिपब्लिक ऑफ़ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। वे इस कैरिबियाई देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बने.

2 जुलाई, 2025 – राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा द्वारा घाना के राष्ट्रीय सम्मान, ऑफिसर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द स्टार से सम्मानित.

16 जून, 2025 – साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ साइप्रस, से सम्मानित. 

5 अप्रैल, 2025 – प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान, श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उन्हें मिथ्रा विभूषण पुरस्कार प्रदान किया.

12 मार्च, 2025 – मॉरीशस के सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द स्टार और की ऑफ़ द इंडियन ओशन से सम्मानित.

6 मार्च, 2025 – बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ़ फ़्रीडम से सम्मानित किया गया.

22 दिसंबर, 2024 – कुवैत ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ़ मुबारक अल-कबीर प्रदान किया.

20 नवंबर, 2024 – गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ़ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया.

20 नवंबर, 2024 – डोमिनिकन गणराज्य के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, डोमिनिका अवार्ड ऑफ़ ऑनर से सम्मानित किया गया.

17 नवंबर, 2024 – प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू द्वारा नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार, ग्रैंड कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द नाइजर से सम्मानित किया गया.

9 जुलाई, 2024 – रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, ऑर्डर ऑफ़ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया.

22 मार्च, 2024 – भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ़ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया.

25 अगस्त, 2023 –  ग्रीस की आधिकारिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी को ग्रीक राष्ट्रपति कैटरीना द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ ऑनर से सम्मानित किया गया.

13 जुलाई, 2023 – फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द लीजन ऑफ़ ऑनर से सम्मानित किया गया.

25 जून, 2023 –  प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ़ द नाइल से सम्मानित किया गया.

22 मई, 2023 – पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर-जनरल सर बॉब दादा ने कंपेनियन ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ लोगोहू से सम्मानित किया.

22 मई, 2023 – प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया.

22 मई, 2023 – पलाऊ को अबकाले पुरस्कार प्रदान किया गया.

21 दिसंबर, 2020 –अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया.

24 अगस्त, 2019 – यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया.

24 अगस्त, 2019 –  बहरीन के सर्वोच्च सम्मान, किंग हमद ऑर्डर ऑफ़ द रेनेसां से सम्मानित किया गया.

8 जून, 2019 –मालदीव के सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया गया.

22 फ़रवरी, 2019- कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान, उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

3 अक्टूबर, 2018 –संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा “चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ” पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

10 फ़रवरी, 2018 – फ़िलिस्तीन की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा “ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द स्टेट ऑफ़ फ़िलिस्तीन” से सम्मानित किया गया.

4 जून, 2016 – अफ़ग़ानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह ख़ान पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

3 अप्रैल, 2016 – सऊदी अरब की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ़ अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद से सम्मानित किया गया.

