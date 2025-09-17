न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक…,PM Modi के जन्मदिन पर वर्ल्ड लीडर्स ने दी ऐसी बधाई; देख पाकिस्तान के उड़े होश

PM Modi 75th birthday celebrations: आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। राष्ट्रपति, मंत्रियों और कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर फ़ोन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कई मौकों पर फोन कर चुके हैं। लेकिन इस बार का फोन कॉल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद यह पहली बार है जब दोनों नेताओं ने फ़ोन पर बातचीत की है।दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और भारत-अमेरिका संबंधों को और मज़बूत करने का वादा किया।

ट्रंप ने दी बधाई

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा, “अभी-अभी अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ दीं! वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद! राष्ट्रपति डीजे टी।”

इसका जवाब देते हुए, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, “मेरे मित्र, राष्ट्रपति ट्रम्प, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक बधाई के लिए धन्यवाद।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने दी बधाई

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए उन्हें अपना “मित्र” बताया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ एक मज़बूत रिश्ता बनाने पर गर्व है और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के उल्लेखनीय योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने दी बधाई

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा, “नमस्कार, मेरे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी, आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और न्यूजीलैंड भर के आपके सभी मित्रों की ओर से आपको बधाई। मैं 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए न्यूजीलैंड के प्रयासों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं कि न्यूजीलैंड इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के साथ और अधिक निकटता से साझेदारी करेगा, क्योंकि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे दोनों महान राष्ट्र वह सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त करें जिसकी हमें तलाश है। मुझे आशा है कि मार्च में आपने मुझे जो गर्मजोशी से आतिथ्य प्रदान किया था, उसका बदला मैं न्यूजीलैंड में आपकी मेजबानी करके चुका पाऊंगा।”

राजनेताओं और बॉलीवुड हस्तियों ने दी शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित शीर्ष नेताओं के साथ-साथ अभिनेता नागार्जुन और शाहरुख खान जैसी हस्तियों ने पीएम मोदी के साथ अपनी शुभकामनाएं और व्यक्तिगत अनुभव साझा किए।