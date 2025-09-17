पाक को घर में घुसकर ‘ठोका’, चीन को ऐसे दिखाई लाल आंख, PM Modi ने दोनों देशों को दिया कभी न भूलने वाला सबक
India China Relations: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो वहीं, चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक किया.

By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2025 10:59:48 AM IST

PM Modi Action Against China-Pakistan: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi 75th Birthday) आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. पीएम मोदी के कार्यकाल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है. उरी में सैन्य शिविर पर हुए एक बड़े आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2016 में नियंत्रण रेखा के पार आतंकी शिविर पर हमला करने का साहसिक फैसला लिया. जो अपने आप में ऐतिहासिक कदम था. इससे पहले भारतीय सेना ने कभी भी पाकिस्तान में घुसकर हमला करने का साहस नहीं दिखाया था. यह भारतीय सेना के विशेष बलों द्वारा नियंत्रण रेखा के पार किया गया पहला आधिकारिक हमला था, जिससे पाकिस्तान स्तब्ध रह गया और वह जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सका. 

पाकिस्तान हो गया मजबूर (Pakistan was forced)

भारत के इस सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike) के बाद इस हमले ने पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ युद्धविराम समझौता करने पर मजबूर कर दिया. वर्ष 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट पर किया गया हवाई हमला इसी बदलाव का नतीजा था. नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के जवाब ने पाकिस्तान को हमेशा डर के साये में जीने को मजबूर कर दिया. जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला किया. इसका जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा घातक दिया. पहली बार पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम मोदी ने एयरफोर्स को जिम्मेदारी सौंपी.

पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor after Pahalgam attack)

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त हो गया. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर ऐसा हमला किया जिससे आतंक के आकाओं की कमर टूट गई. आजतक पाकिस्तान में पनाह ले रहे आतंकी इससे उभर नहीं पाए हैं. पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के जवाब में 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना (Indian Army) ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) की शुरुआत की. भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के नौ ठिकानों को तबाह कर दिया.

चीन को दिया करारा जवाब (Gave a befitting reply to China)

7 मई की सुबह पड़ोसी देश से ऐसी-ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिससे पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का लोहा माना. जब पड़ोसी देश पाकिस्तान से ढही इमारतों की तस्वीरें सामने आई तो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के परिवारों के कलेजे को ठंडक मिली. इसके अलावा, जब भारत के संबंध चीन के साथ बिगड़े तो भारत ने इसका जवाब डिजिटल स्ट्राइक से दिया. भारत ने कई चीनी ऐप को बंद कर दिया. टिक टॉक बैन कर दिया.

क्या आप जानते हैं पीएम नरेन्द्र मोदी के वो 5 कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कैसे बदला भारत के ‘बदला’ लेने का जज्बा?

