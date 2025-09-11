Home > विदेश > Israel Strikes Qatar: PM Modi ने कतर अमीर शेख से की बात, इजराइली हमले पर जताई चिंता

PM Modi Condemns Israel Strikes: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से बात कर इजराइली हमले की निंदा की।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 11, 2025 09:00:00 IST

Israel Strikes Qatar Latest Updates: इजराइल ने कल कतर की राजधानी दोहा (Israel Strikes Qatar) में हमले कर दिए थे। जिससे कई देश भड़क उठे हैं, इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से बात की और दोहा में इजराइली हमलों पर न केवल गहरी चिंता व्यक्त की, बल्कि कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की भी निंदा की। इसके अलावा, पीएम मोदी ने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने की ज़रूरत का समर्थन करता है।

पीएम मोदी ने क्या कहा? (What did PM Modi say?)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में कतर की भूमिका की सराहना की, जिसमें गाजा में युद्धविराम और सभी बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता के प्रयास भी शामिल हैं।

इजराइल ने ली पूरी जिम्मेदारी (Israel took full responsibility)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल ने हमास (Hamas) के शीर्ष आतंकवादी सरगनाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी ली है। बता दें कि पीएम मोदी (PM Modi) ने व्यक्तिगत रूप से अल-थानी के साथ अच्छे संबंध विकसित किए हैं और अल-थानी ने पिछले साल अपने विशेष कदम से इस रिश्ते को और गहरा कर दिया, जब उन्होंने दोहा द्वारा इजराइल के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आठ भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिकों को माफी दे दी।

भारत ने कुछ घंटों के बाद ही व्यक्त की चिंता

भारत हमास के आतंकवाद से अपनी रक्षा करने के इजराइल के अधिकार का प्रमुख समर्थकों में से एक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों पर बढ़ते वैश्विक आक्रोश के बीच उसने नागरिकों की हत्या की भी निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस महीने की शुरुआत में एससीओ शिखर सम्मेलन में, भारत ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ईरान और उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजराइल और अमेरिका के हमलों की निंदा की थी। आपको बतातें चलें कि मंगलवार को हमले के कुछ घंटों बाद ही भारत ने चिंता व्यक्त की और संयम बरतने का आग्रह किया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था।

Tags: Benjamin NetanyahuDonald TrumpIsrael Hamas WarIsrael strikes qatarpm modi
