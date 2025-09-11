मेक्सिको में मची तबाही, कई लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल

Mexico gas tanker explosion: मेक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगारा ने बुधवार को बताया कि मेक्सिको सिटी के एक प्रमुख राजमार्ग पर एक गैस टैंकर में विस्फोट होने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए.
18 वाहन जल कर राख
उन्होंने इस घटना को एक “आपात स्थिति” बताया, जिसमें 18 वाहन जल गए और 19 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. मेयर ने यह भी बताया कि मामले की जाँच चल रही है और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि राजमार्ग पर ट्रक के पलट जाने के बाद विस्फोट हुआ.
इस वीडियो का एक विचलित करने वाला क्लिप भी ऑनलाइन वायरल हो गया है. इसमें एक पीड़िता गंभीर रूप से घायल अवस्था में, किसी सहारे के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, और दुर्घटना के बाद उसके कपड़े फटे और क्षतिग्रस्त हो गए हैं.
मची अफरा-तफरी
घटना के बाद की अन्य क्लिप में घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी को दिखाया गया है. एक क्लिप में चमकीले नारंगी रंग की लपटें और आसमान में उठता घना धुआँ दिखाई दे रहा है. राजमार्ग पर कई वाहन भी देखे जा सकते हैं, जिनमें से कुछ आग के बेहद करीब हैं.
Gas explosion caught on camera in Mexico City 💥 pic.twitter.com/dfGAfw8I5g
— Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) September 10, 2025
इस वजह से हुआ विस्फोट
एक अन्य क्लिप में आस-पास के इलाकों में अफरा-तफरी मची हुई दिखाई दे रही है, जहाँ लोग घनी आबादी वाले इलाके के पास लगी आग से बचने के लिए भाग रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 49,500 लीटर गैस ले जा रहे ट्रक के पलटने के बाद विस्फोट हुआ.
