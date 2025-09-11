Home > विदेश > मेक्सिको में मची तबाही, कई लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल

मेक्सिको में मची तबाही, कई लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल

Mexico gas tanker explosion:  मेक्सिको में भीषण गैस टैंकर विस्फोट में तीन लोगों की मौत, 70 अन्य घायल हो गए हैं. इस घटना में 18 से ज्यादा वाहन जल गए. इसके साथ ही 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 11, 2025 08:04:00 IST

Mexico gas tanker explosion
Mexico gas tanker explosion

Mexico gas tanker explosion: मेक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगारा ने बुधवार को बताया कि मेक्सिको सिटी के एक प्रमुख राजमार्ग पर एक गैस टैंकर में विस्फोट होने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए.

18 वाहन जल कर राख

उन्होंने इस घटना को एक “आपात स्थिति” बताया, जिसमें 18 वाहन जल गए और 19 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. मेयर ने यह भी बताया कि मामले की जाँच चल रही है और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि राजमार्ग पर ट्रक के पलट जाने के बाद विस्फोट हुआ.

इस वीडियो का एक विचलित करने वाला क्लिप भी ऑनलाइन वायरल हो गया है. इसमें एक पीड़िता गंभीर रूप से घायल अवस्था में, किसी सहारे के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, और दुर्घटना के बाद उसके कपड़े फटे और क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

Israel Strikes Qatar: क्या विश्व में खुलेगा युद्ध का एक और नया मोर्चा? इजराइल पर भड़के कई देश

मची अफरा-तफरी

घटना के बाद की अन्य क्लिप में घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी को दिखाया गया है. एक क्लिप में चमकीले नारंगी रंग की लपटें और आसमान में उठता घना धुआँ दिखाई दे रहा है. राजमार्ग पर कई वाहन भी देखे जा सकते हैं, जिनमें से कुछ आग के बेहद करीब हैं.

Poland Airspace Violation: रूसी ड्रोन ने किया पोलैंड के हवाई इलाके का उल्लंघन, क्या होगी NATO की एंट्री?

इस वजह से हुआ विस्फोट

एक अन्य क्लिप में आस-पास के इलाकों में अफरा-तफरी मची हुई दिखाई दे रही है, जहाँ लोग घनी आबादी वाले इलाके के पास लगी आग से बचने के लिए भाग रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 49,500 लीटर गैस ले जा रहे ट्रक के पलटने के बाद विस्फोट हुआ.

पोलैंड के अंदर घुसे रूसी ड्रोन…पोलिश पीएम ने किया ऑर्टिकल 4 का इस्तेमाल, NATO देशों ने उतारे लड़ाकू विमान

Tags: mexico cityMexico gas tanker explosion
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
मेक्सिको में मची तबाही, कई लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मेक्सिको में मची तबाही, कई लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मेक्सिको में मची तबाही, कई लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल
मेक्सिको में मची तबाही, कई लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल
मेक्सिको में मची तबाही, कई लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल
मेक्सिको में मची तबाही, कई लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल