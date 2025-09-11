Home > विदेश > होने वाला है कुछ बड़ा! चार्ली किर्क के हत्या के बाद ट्रंप ने दी ऐसी चेतावनी, दुनिया भर में मचा हंगामा

होने वाला है कुछ बड़ा! चार्ली किर्क के हत्या के बाद ट्रंप ने दी ऐसी चेतावनी, दुनिया भर में मचा हंगामा

Charlie Kirk shooting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या को लेकर ऐसी बात कही जिस सुन दुनिया भर में हंगामा मच गयआ।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 11, 2025 08:35:27 IST

Charlie Kirk shooting
Charlie Kirk shooting

US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क ( Charlie Kirk) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना यूटा राज्य के यूटा वैली विश्वविद्यालय (Utah Valley University) में हुई, जहां चार्ली कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटना को लेकर एक वीडियो संदेश भी जारी किया है. उन्होंने किर्क की हत्या के लिए “कट्टरपंथी वामपंथियों” (Radical Leftists) को भी ज़िम्मेदार ठहराया है. ट्रंप ने साफ़ कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

व्यक्त किया गहरा दुख

डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली किर्क की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि चार्ली की हत्या से हर कोई दुःख और गुस्से से भरा है. उन्होंने किर्क की हत्या के लिए “कट्टरपंथी वामपंथियों” को भी ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय और अमेरिकी जनता के लिए लड़ाई लड़ी.

उन्होंने आगे कहा कि वह सत्य और स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए. इससे पहले ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे युवाओं से इतना सम्मान मिला हो. उन्होंने आगे कहा, हमारी प्रार्थनाएं उनकी पत्नी एरिका, उनके दो प्यारे बच्चों और उनके पूरे परिवार के साथ हैं, जिन्हें वह दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करते थे. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुःख और पीड़ा की घड़ी में उनकी रक्षा करें.

पोलैंड के अंदर घुसे रूसी ड्रोन…पोलिश पीएम ने किया ऑर्टिकल 4 का इस्तेमाल, NATO देशों ने उतारे लड़ाकू विमान

ट्रम्प की सीधी चेतावनी

ट्रम्प ने कहा कि यह अमेरिका के लिए एक अंधकारमय क्षण है. उन्होंने आगे कहा कि “हिंसा और हत्या, उन लोगों को शैतान बताने के दुखद परिणाम हैं जिनसे आप असहमत हैं.”

उन्होंने लिखा, “कट्टरपंथी वामपंथियों ने चार्ली जैसे अमेरिकियों की तुलना नाज़ियों और दुनिया के सबसे क्रूर सामूहिक हत्यारों और अपराधियों से की है. इस तरह की बयानबाजी आज हमारे देश में दिखाई देने वाले आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार है, और इसे तुरंत रोकना होगा.”

राष्ट्रपति ने आगे कहा, “मेरा प्रशासन उन सभी लोगों का पता लगाएगा जिन्होंने इस अत्याचार और अन्य राजनीतिक हिंसा में योगदान दिया है, जिनमें इसे वित्तपोषित और समर्थन करने वाले संगठन, साथ ही हमारे न्यायाधीशों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और हमारे देश में व्यवस्था लाने वाले अन्य सभी लोगों के पीछे पड़ने वाले लोग शामिल हैं.”

चार्ली की आवाज पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है-ट्रंप

ट्रम्प ने कहा कि एक हत्यारे ने उन्हें गोली मारकर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आवाज़, उनका संदेश और उनकी विरासत आज आने वाली अनगिनत पीढ़ियों तक जीवित रहे. ट्रम्प ने आगे कहा कि गोलीबारी के बाद, “चार्ली की आवाज पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है.”

Poland Airspace Violation: रूसी ड्रोन ने किया पोलैंड के हवाई इलाके का उल्लंघन, क्या होगी NATO की एंट्री?

Tags: Charlie Kirk shootingus president donald trumpUtah Valley University shooting
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
होने वाला है कुछ बड़ा! चार्ली किर्क के हत्या के बाद ट्रंप ने दी ऐसी चेतावनी, दुनिया भर में मचा हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

होने वाला है कुछ बड़ा! चार्ली किर्क के हत्या के बाद ट्रंप ने दी ऐसी चेतावनी, दुनिया भर में मचा हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

होने वाला है कुछ बड़ा! चार्ली किर्क के हत्या के बाद ट्रंप ने दी ऐसी चेतावनी, दुनिया भर में मचा हंगामा
होने वाला है कुछ बड़ा! चार्ली किर्क के हत्या के बाद ट्रंप ने दी ऐसी चेतावनी, दुनिया भर में मचा हंगामा
होने वाला है कुछ बड़ा! चार्ली किर्क के हत्या के बाद ट्रंप ने दी ऐसी चेतावनी, दुनिया भर में मचा हंगामा
होने वाला है कुछ बड़ा! चार्ली किर्क के हत्या के बाद ट्रंप ने दी ऐसी चेतावनी, दुनिया भर में मचा हंगामा