भारत-चीन के रिश्ते को लेकर PM मोदी ने कह दी ऐसी बात, उड़ जाएगी Donald Trump की नींद

PM Modi on India China Relation: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को जापान की यात्रा पर चीन को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए भारत और चीन का साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इस बयान को ट्रंप के टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवथा में आई हलचल की रौशनी में भी देखा जा सकता है। चीन को लेकर PM मोदी ने कहा कि भारत आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता के आधार पर रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ‘द योमिउरी शिंबुन’ को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा- ‘दो पड़ोसी और विश्व के दो सबसे बड़े देश होने के नाते, भारत-चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और मैत्रीपूर्ण संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है।’

शी जिनपिंग के निमंत्रण पर पीएम मोदी ने दिया जवाब

चीन के साथ संबंधों में सुधार के महत्व के बारे में पूछे जाने पर, मोदी ने कहा, ‘राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर, मैं यहाँ से तियानजिन जाऊँगा, जहाँ मैं शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लूँगा। पिछले साल कज़ान में राष्ट्रपति शी के साथ मेरी मुलाकात के बाद से, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में लगातार और सकारात्मक प्रगति हुई है।’

वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता का उद्देश्य

पीएम मोदी ने कहा, ‘विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए, भारत और चीन जैसी दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है।’ इसके आलावा उन्होंने यह भी कहा कि भारत आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता के आधार पर रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और रणनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए तैयार है ताकि दोनों देशों की विकास चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

जापान सरकार की ‘निर्बाध और खुले हिंद-प्रशांत’ की अवधारणा पर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस संबंध में भारत और जापान की सोच में गहरा सामंजस्य है, जो भारत के ‘विज़न ओशन’ और हिंद-प्रशांत महासागर पहल में भी देखा जा सकता है।

