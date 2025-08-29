US News: पुलिस ने बीच सड़क पर सिख युवक को मारी गोली, घटना का दिल दहला देने वाला Video आया सामने

America Sikh Man Shot Dead: अमेरिका से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर पुलिस ने एक सिख युवक को गोली मार दी है। इस घटना का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

असल में ये मामला 13 जुलाई का बताया जा रहा है, जहां पर लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग (LAPD) द्वारा जारी एक नाटकीय पुलिस वीडियो में 35 वर्षीय गुरप्रीत सिंह को लॉस एंजिल्स शहर में क्रिप्टो.कॉम एरिना के पास एक व्यस्त चौराहे के बीचों-बीच दो फुट लंबा चाकू लहराते हुए, पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट ‘गतका’ करते हुए देखा गया था।

इसके बाद 911 पर कई कॉल आईं जिनमें बताया गया था कि फिगेरोआ स्ट्रीट और ओलंपिक बुलेवार्ड पर पैदल चलने वालों पर चाकू से आक्रामक तरीके से वार कर रहा। फुटेज में एक जगह गुरप्रीत सिंह को हथियार से अपनी जीभ काटते हुए दिखाया गया है। अधिकारियों द्वारा बार-बार हथियार छोड़ने के आदेश के बावजूद, सिंह ने चाकू छोड़ने से इनकार कर दिया।

The Los Angeles police shot a 36-year-old Sikh Gurpreet Singh for waving a sword on the road, resulting in his death. Khalistanis must understand that America is not India’s Red Fort or Punjab where you can attack the police and remain safe.#LosAngelesCA #LAPD pic.twitter.com/yWRvh8kgmC — U R B A N S E C R E T S 🤫 (@stiwari1510) August 29, 2025

पुलिस ने मारी गोली, कैमरे में हुआ सब कैद

अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकालकर अधिकारियों पर फेंकने के बाद, सिंह अपनी कार में भाग गया और ड्राइवर की खिड़की के बाहर चाकू लहराता रहा। अधिकारियों ने उसका कुछ देर तक पीछा किया, जिसके दौरान गुरप्रीत ने बेतरतीब ढंग से गाड़ी चलाई और एक पुलिस वाहन को टक्कर मारी।

फ़िगुएरोआ और 12वीं स्ट्रीट के पास, गुरप्रीत अपनी कार से बाहर निकला और अधिकारियों पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद जवाबी कारवाई में सिंह को गोली लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस कर रही मामले की जांच

इस घटना में शामिल अधिकारियों की पहचान माइकल ओरोज़्को और नेस्टर एस्पिनोज़ा बोजोर्केज के रूप में हुई है। कोई भी अधिकारी या राहगीर घायल नहीं हुआ। LAPD फिलहाल इस घटना की गहन जांच कर रही है।

इस वीडियो रिलीज ने पारंपरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के साथ कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मुठभेड़ों के दौरान पुलिस की प्रतिक्रिया, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है।

