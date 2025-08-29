Home > विदेश > ईरान-गाजा के बाद इजरायली बमबारी में मारा गया इस देश का PM! दुनिया में मच गया हड़कंप

Israeli Airstrikes Yemen: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इजरायल की तरफ से की गई बमबारी में ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहवी मारे गए। इसके अलावा इन हमलों में हूती रक्षा मंत्री सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों के हताहत होने की आक्षंका है।

August 29, 2025

Israeli Airstrikes Yemen: यमन की राजधानी सना पर इजराइली हवाई हमलों में ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहवी मारे गए। इन हमलों में हूती रक्षा मंत्री सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों के हताहत होने की आक्षंका है। यूरोन्यूज ने यमन और इजराइली रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है।

इजराइली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि उसने गुरुवार को यमन की हूती-नियंत्रित राजधानी पर हमला किया। यह हमला ईरान समर्थित समूह के खिलाफ घातक बमबारी के चार दिन बाद हुआ है, जिसने फिलिस्तीनियों के समर्थन में बार-बार मिसाइलें और ड्रोन दागे थे।

इजराइली सेना ने इन हमलों के बाद कहा कि उसने इज़राइल के खिलाफ हमलों के जवाब में राष्ट्रपति भवन सहित हूती सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। सना में अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 10 लोग मारे गए और 90 घायल हुए।

अहमद अल-रहवी की हुई मौत?

यमनी अल-जुम्हुरिया आउटलेट के अनुसार, इजराइली हमलों के दौरान अल-रहवी की सना स्थित अपने अपार्टमेंट में मौत हो गई। उनके कई सहयोगी भी कथित तौर पर इसी हमले में मारे गए। इजराइली सेना ने गुरुवार को कहा कि उसने हूतियों के एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया, हालाँकि उसने यह नहीं बताया कि वह कौन था।

यूरोन्यूज़ के अनुसार, अल-गमारी पहले भी एक इजराइली हमले में घायल हो चुके थे। हालाँकि, इजराइल अभी भी इस बात का आकलन कर रहा है कि क्या हूती नेतृत्व में और मौतों की पुष्टि की जा सकती है।

रक्षा मंत्री के भी मारे जाने की संभावना

इसके अलावा, इजराइली अधिकारियों ने कहा कि उनका मानना ​​है कि इन हमलों में हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल-अतीफी और चीफ ऑफ स्टाफ मुहम्मद अब्द अल-करीम अल-गमारी मारे गए, जो सना के बाहर वरिष्ठ अधिकारियों की कैबिनेट बैठक के दौरान मारे गए।

ये हवाई हमले हूती नेता अब्दुल-मलिक अल-गमारी के एक नियोजित भाषण के साथ हुए, जो कथित तौर पर इजराइली हमलों के लक्षित स्थान पर मौजूद नहीं थे। इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइली सैन्य चीफ ऑफ स्टाफ जनरल इयाल जमीर के साथ इन हमलों को मंजूरी दी थी।

कैट्ज ने कहा “जैसा कि हमने यमन में हूतियों को चेतावनी दी थी, अंधकार की महामारी के बाद ज्येष्ठ पुत्रों की महामारी आएगी। जो कोई भी इज़राइल के खिलाफ हाथ उठाएगा – उसका हाथ काट दिया जाएगा”।

अमेरिका-हूतियों के बीच समझौता

गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हूतियों ने इजराइल पर बार-बार हमला किया है और लाल सागर और अदन की खाड़ी में उन जहाजों को निशाना बनाया है जिनके बारे में उनका दावा है कि वे इजराइल से जुड़े हैं। विद्रोही समूह यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है, जो 2014 से युद्ध की चपेट में है, और ईरान के तथाकथित प्रतिरोध अक्ष का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन ने मई में जहाजों पर हमलों को रोकने के बदले में हूतियों के साथ हमले बंद करने के समझौते की घोषणा की थी।

