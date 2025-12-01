Home > देश > SIR से लेकर Delhi Blast तक! इन मुद्दों को हथियार बनाएंगे राहुल गांधी, शीतकालीन सत्र का पहला दिन आज

Rahul Gandhi: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत के बाद से विपक्ष बौखलाया हुआ है. वहीं आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है. कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है. आज होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामेदार शुरुआत होने वाली है.

By: Heena Khan | Last Updated: December 1, 2025 7:36:52 AM IST

Parliament Winter Session 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत के बाद से विपक्ष बौखलाया हुआ है. वहीं आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है. कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है. आज होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामेदार शुरुआत होने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने एकमत होकर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) पर चर्चा की मांग की. लेकिन इसे लेकर, सरकार ने कहा कि पार्लियामेंट को ठीक से चलना चाहिए और रुकावट से बचने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत जारी रखी जाएगी. ऑल-पार्टी मीटिंग के बाद, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने भी मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि यह शीतकालीन सत्र है और सभी को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए.

रिजिजू  की अपील 

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत से उत्साहित केंद्र सरकार इस सेशन में कई ज़रूरी बिल पेश कर सकती है. वहीं आपकी जानकारी के  लिए बता दें कि किरेन रिजिजू ने सेशन से पहले हुई ऑल-पार्टी मीटिंग को पॉज़िटिव बताया और कहा कि वहां दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और उन्हें बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी (BAC) के सामने रखा जाएगा. सरकार की तरफ से, वो भरोसा दिलाते हैं कि हम पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र ठीक से चलाने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत जारी रखेंगे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि ये सत्र ठीक से और  शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए. 

इसे लेकर रिजिजू ने कहा, “डेमोक्रेसी में, खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, डेडलॉक होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों में मतभेद होते हैं. इसके बावजूद, अगर हम सब मिलकर हाउस में डेडलॉक न करने का फैसला करते हैं और अपनी बात कहकर अपना विरोध दर्ज कराते हैं, तो हाउस चलेगा.”

विपक्ष का अहम मुद्दा-SIR 

इस शीतकालीन सत्र में SIR एक अहम मुद्दा होने वाला है. SIR मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों में कई ऐसे नेता हैं जो पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं और मुद्दे उठाना चाहते हैं. इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि सभी विपक्षी पार्टियां SIR का मुद्दा उठाकर पार्लियामेंट की कार्यवाही में रुकावट डालना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए हैं, जिनमें से SIR भी एक है. रिजिजू ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने यह नहीं कहा है कि अगर SIR पर चर्चा नहीं हुई तो वे पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे. अगर किसी ने बाहर कोई बयान दिया है, तो उसे सामूहिक बयान नहीं माना जाना चाहिए.

किन मुद्दों पर होगी चर्चा 

सेशन शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई गई ऑल-पार्टी मीटिंग में, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई दूसरी विपक्षी पार्टियों ने SIR के मुद्दे के साथ-साथ दिल्ली बम धमाकों के बाद नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी खास तौर पर उठाया. उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट की कि एयर पॉल्यूशन, फॉरेन पॉलिसी, किसानों की हालत, महंगाई, बेरोजगारी और कई दूसरे टॉपिक पर सेशन के दौरान चर्चा की जाए.

