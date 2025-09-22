मुस्लिम नेताओं के साथ Trump से मिलेंगे पाकिस्तान के पीएम, सामने आई एजेंडे की एक-एक बात

PM Shehbaz Sharif Meet Donald Trump: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (PM Shehbaz Sharif) संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के वार्षिक सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से मिलेंगे. यह मुलाकात 22 से 26 सितंबर के बीच न्यूयॉर्क में होगी. जानकारी सामने आ रही है कि शरीफ के साथ विदेश मंत्री इशाक डार और कई अन्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे. शरीफ मुस्लिम देशों के कुछ नेताओं के साथ ट्रंप से मिलेंगे. पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि इस मुलाकात में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.

शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिल रहे? (Shehbaz Sharif meeting Donald Trump)

शरीफ अपनी बातचीत के दौरान लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे. वे गाजा की स्थिति पर जोर देंगे और फिलिस्तीनियों के हितों में कार्रवाई की मांग करेंगे. शरीफ जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, इस्लाम विरोधी भावना और सतत विकास जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे. वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), वैश्विक विकास पहल और जलवायु कार्रवाई से संबंधित कार्यक्रमों सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा, शरीफ कई वैश्विक नेताओं और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? (What did Pakistani Foreign Ministry say?)

शरीफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराएंगे और शांति, सुरक्षा और वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका पर जोर देंगे. पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि UNGA में उनकी भागीदारी बहुपक्षीयता और संयुक्त राष्ट्र के प्रति पाकिस्तान के मजबूत समर्थन को दर्शाएगी. इस साल जनवरी में सत्ता में आने के बाद शरीफ और ट्रंप के बीच यह पहली मुलाकात होगी. इससे पहले ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था. यह मुलाकात मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के समय हो रही है.

इजराइल ने कतर पर किया हमला (Israel Strikes on Qatar)

हाल ही में, इजराइल ने कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमले किए थे, जिसकी अमेरिका के सहयोगी अरब देशों ने निंदा की थी. पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठकों में हिस्सा लिया था. दोहा में हमले के बाद, ट्रंप ने न्यूयॉर्क में कतर के प्रधानमंत्री के साथ डिनर किया, जिसमें उन्होंने इज़राइल की आलोचना की. हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका-इज़राइल संबंध नहीं बदलेंगे. कई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कतर पर इज़राइल के हमलों से अमेरिका की विश्वसनीयता कम हुई है, क्योंकि अब अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के अलावा दूसरे देशों की ओर देख रहे हैं.

इस बीच, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौता किया है. इस समझौते के अनुसार, किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा.

