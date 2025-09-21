H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से खौफ में जी रहे भारतीय, शादी से लेकर दिवाली की छुट्टियां कर रहे रद्द
Home > विदेश > H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से खौफ में जी रहे भारतीय, शादी से लेकर दिवाली की छुट्टियां कर रहे रद्द

H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से खौफ में जी रहे भारतीय, शादी से लेकर दिवाली की छुट्टियां कर रहे रद्द

Indian H-1B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से भारतीयों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं को साझा किया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 21, 2025 3:46:07 PM IST

H-1B Visa Rule Change Effects on indian
H-1B Visa Rule Change Effects on indian

H-1B Visa Rule Effect on Indian: अमेरिका में H-1B वीजा रखने वाले भारतीय समुदाय ने शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन (Donald Trump Administration) द्वारा वर्क वीजा पर 1,00,000 डॉलर की फीस लगाने के फैसले के बाद समुदाय में फैली ‘बेहद घबराहट’ के बारे में बताया.  दिवाली और साल के अंत में छुट्टियों के मौसम से कुछ पहले यह अचानक लिया गया फैसला परिवारों के लिए मुश्किल में डाल गया है, कई लोगों ने आखिरी समय में अपनी उड़ानें रद्द कर दीं, इनमें एक व्यक्ति ने तो भारत में अपनी शादी की यात्रा भी रद्द कर दी.

अमेरिकी प्रशासन ने क्या कहा? (What did US administration say?)

नए नियम में दोबारा प्रवेश पर प्रतिबंध से जुड़ा होने के कारण, वैध वीजा वाले लोगों को भी विदेश में फंसने का डर सता रहा है.  हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और कहा कि जो लोग देश छोड़ रहे हैं या भारत जा रहे हैं, उन्हें रविवार से पहले वापस आने या 100,000 डॉलर की फीस देने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही कहा कि यह फीस सिर्फ़ नए वीजा धारकों के लिए है, मौजूदा वीजा धारकों के लिए नहीं.

अमेरिका में रह रहे एक भारतीय ने बयां किया दर्द (Indian living in US expressed his pain)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अचानक H-1B वीजा के नियमों में किए गए बदलाव की वजह से अमेरिका में रह रहे भारतीयों में डर पैदा हुआ है.  एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे किसी ने आखिरी समय में अपनी शादी की यात्रा रद्द कर दी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या करें.  उन्होंने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि एयरपोर्ट पर बोर्डिंग लाइन में खड़े लोग जो कल अपनी शादी के लिए जा रहे हैं.  ऐसे लोग इसलिए अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या करें  इसके अलावा, एक अन्य व्यक्ति ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा कि इस फैसले के कारण लोगों ने दिवाली और दिसंबर की छुट्टियों की योजनाएं रद्द कर दीं.

लोगों ने दिवाली पर भारत जाने की बनाई थी योजना (People had planned to travel to India for Diwali)

जानकारी सामने आ रही है कि लोगों ने दिवाली पर भारत जाने की योजना बनाई थी.  वे सभी असमंजस में हैं और उन्हें नहीं पता कि क्या करें.  परिवार दिवाली और दिसंबर की छुट्टियों के लिए बहुत पहले टिकट बुक कर लेते हैं.  यह वह समय है जब ज़्यादातर लोग यात्रा करते हैं.  आगे उन्होंने कहा कि यह वह समय है जब लोग छुट्टियों के दौरान परिवार के साथ रहना चाहते हैं.  अब यह हो गया.  क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस साल यात्रा नहीं कर सकता? यह एक और ‘ओह माय गॉड’ वाला एहसास है.

लोगों ने पारदर्शिता की कमी पर उठाया सवाल (People raised concerns about the lack of transparency)

कुछ लोगों ने इसे ‘यात्रा प्रतिबंध’ बताते हुए कहा कि प्रशासन से इस कदम के बारे में प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाया.  यह एक यात्रा प्रतिबंध है! भले ही किसी व्यक्ति के पासपोर्ट पर वैध H-1B वीजा लगा हो, अगर वह यात्रा कर रहा है या छुट्टी पर है, तो वह अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास USD 1,00,000 की पेमेंट का सबूत न हो.  कोई नहीं जानता कि प्रक्रिया क्या है, नियम क्या हैं.  सब जगह घबराहट है.

कंपनियों ने जारी किया आंतरिक मेमो (Companies issued internal memos)

प्रमुख टेक कंपनियों के आंतरिक मेमो का हवाला देते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप देश नहीं छोड़ सकते.  मेमो में कर्मचारियों को विदेश यात्रा न करने की सलाह दी गई थी और जो लोग पहले से ही अमेरिका के बाहर हैं, उन्हें 21 सितंबर की समय-सीमा से पहले वापस आने के लिए कहा गया था, जब ट्रंप का आदेश लागू होने वाला था.  सभी नियोक्ताओं की पहली बात यही है कि अगर आप अभी देश के अंदर हैं, तो बाहर न जाएं. 

यह भी पढ़ें :- 

भला एक 95 साल की बुजुर्ग महिला क्या कर सकती है किसी की हत्या, आखिर क्यों बुजुर्ग पर लगा आरोप

Trump ने फोड़ा H-1B वीजा बम तो भारत का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Tags: Diwali travel plansDonald TrumpIndian H-1B Visapm modiUS visa fees
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से खौफ में जी रहे भारतीय, शादी से लेकर दिवाली की छुट्टियां कर रहे रद्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से खौफ में जी रहे भारतीय, शादी से लेकर दिवाली की छुट्टियां कर रहे रद्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से खौफ में जी रहे भारतीय, शादी से लेकर दिवाली की छुट्टियां कर रहे रद्द
H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से खौफ में जी रहे भारतीय, शादी से लेकर दिवाली की छुट्टियां कर रहे रद्द
H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से खौफ में जी रहे भारतीय, शादी से लेकर दिवाली की छुट्टियां कर रहे रद्द
H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से खौफ में जी रहे भारतीय, शादी से लेकर दिवाली की छुट्टियां कर रहे रद्द