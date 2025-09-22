ना गाजा ना ईरान, अब इस मुस्लिम देश में इज़राइल ने मचाई तबाही, मचा हड़कंप

Israeli drone strike: रविवार को दक्षिणी लेबनान (Lebanon) में एक इज़राइली ड्रोन हमले (Israeli drone strike) में तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई. लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने बताया कि मृतकों में तीन बच्चों और उनके पिता समेत चार अमेरिकी नागरिक थे. उन्होंने बताया कि हमले में दो अन्य घायल भी हुए हैं. अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम समझौते के तहत हिज़्बुल्लाह और इज़राइल दोनों को दक्षिणी लेबनान से अपनी सेनाएं वापस बुलानी थीं और एक-दूसरे पर हमले बंद करने थे.

नवंबर में युद्धविराम

नवंबर में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम समझौते पर पहुंचने के बावजूद, इज़राइल ने आतंकवादी समूह हिज़्बुल्लाह के साथ महीनों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए, दक्षिणी और पूर्वी लेबनान पर लगभग रोज़ाना हमले जारी रखे हुए हैं.

पांच लोगों की मौत

लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रविवार को दक्षिणी लेबनान में एक इज़राइली ड्रोन हमले में तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई. संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने बताया कि मृतकों में तीन बच्चों और उनके पिता समेत चार अमेरिकी नागरिक थे. परिवार की मां समेत दो अन्य घायल हो गए. वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम के तहत, उग्रवादी हिज़्बुल्लाह समूह और इज़राइल दोनों को दक्षिणी लेबनान से अपनी सेनाएं वापस बुलानी थीं और एक-दूसरे पर हमले बंद करने थे. इज़राइली सेना सीमा के पास पांच लेबनानी पहाड़ियों पर कब्ज़ा बनाए हुए है.

इज़राइली सेना ने क्या कहा?

इज़राइली सेना ने कहा कि वह एक हिज़्बुल्लाह आतंकवादी को निशाना बना रही थी, जो नागरिक आबादी के बीच सक्रिय था. उसने स्वीकार किया कि नागरिक मारे गए हैं और घटना की समीक्षा कर रही है. बयान में कहा गया है कि आईडीएफ हिज़्बुल्लाह आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और इज़राइल राज्य के लिए किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा.

इज़राइल अक्सर कहता है कि वह इस छोटे से देश के दक्षिणी क्षेत्र में हिज़्बुल्लाह आतंकवादियों या उनके ढांचे को निशाना बना रहा है. युद्धविराम के बाद से हिज़्बुल्लाह ने केवल एक बार सीमा पार से गोलीबारी की ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन इज़राइल का कहना है कि आतंकवादी समूह अपनी क्षमताओं का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहा है.

लेबनान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जारी हमले देश के समूह को निरस्त्र करने के हालिया प्रयासों के लिए ख़तरा हैं और इसकी अस्थिर सुरक्षा स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं. हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि अब लिटानी नदी के दक्षिण में उसकी कोई सैन्य उपस्थिति नहीं है और उसने इज़राइल द्वारा अपने हमले बंद किए बिना और दक्षिणी लेबनानी क्षेत्र से वापसी किए बिना निरस्त्रीकरण पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है.

जोसेफ औन ने की हमले की निंदा

संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले न्यूयॉर्क पहुंचे राष्ट्रपति जोसेफ औन ने हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इज़राइल पर इसे रोकने के लिए दबाव बनाने का आह्वान किया. औन ने प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम के नेतृत्व वाली लेबनानी सरकार के साथ पिछले महीने एक समझौते का समर्थन किया था जिसके तहत हिज़्बुल्लाह को धीरे-धीरे निरस्त्र किया जाएगा.

औन ने अपने कार्यालय से जारी एक बयान में कहा, “हमारे बच्चों के खून से बढ़कर कोई शांति नहीं है.” हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच महीनों से चल रहे युद्ध में लेबनान में लगभग 4,000 लोग मारे गए हैं और दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के निवासी विस्थापित हुए हैं.