मुनीर के लिए अपने ही डिप्टी PM की कर दी भयंकर बेइज्जती, देख ईरान के राष्ट्रपति भी दंग

Pakistan: जहां एक तरफ एशिया कप (Asia Cup) में हाथ ना मिलाने को लेकर पाकिस्तान में बवाल चल रहा है। वहीं अब पाकिस्तान में उन्ही के उप-प्रधानमंत्री की बेइज्जती की गई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर एक बैठक के दौरान उप-प्रधानमंत्री इशाक डार को शाहबाज़ शरीफ़ के बगल वाली कुर्सी से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं. मुनीर की इस हरकत को एक राजनीतिक कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है. रेडिट पर वायरल हो रहा यह वीडियो दोहा का बताया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

वीडियो में ईरानी राष्ट्रपति पजेशकियन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़, उप-प्रधानमंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख असीम मुनीर दिखाई दे रहे हैं. मुनीर पहले ईरानी राष्ट्रपति को गले लगाते हैं और फिर डार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बगल में बैठने का इशारा करते हैं. मुनीर का इशारा पाकर डार अपनी कुर्सी छोड़कर शाहबाज़ के बगल में बैठ जाते हैं.

शाहबाज़ की कैबिनेट में दूसरे नंबर के मंत्री हैं इशाक डार

नवाज़ शरीफ़ के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले इशाक डार, शाहबाज़ की कैबिनेट में दूसरे नंबर के मंत्री हैं. डार के पास विदेश मंत्रालय भी है. उप-प्रधानमंत्री डार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद तीसरे स्थान पर हैं. सेना प्रमुख का पद उप-प्रधानमंत्री से काफ़ी नीचे होता है.

इसके बावजूद, प्रधानमंत्री के बगल में बैठे उनके वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पाकिस्तानी यूज़र्स मुनीर को असली बॉस बता रहे हैं. कुछ रेडिट यूज़र्स इशाक डार की आलोचना कर रहे हैं.

पाकिस्तान सरकार पर मुनीर का नियंत्रण

आसिम मुनीर को 2022 में पाकिस्तान का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था. तब से, मुनीर ने पाकिस्तानी सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है. मुनीर पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख हैं जिनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में निजी तौर पर मुलाकात की. पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुनीर पर खुलेआम आरोप लगाए हैं.

इस साल, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तानी सरकार ने मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया. पाकिस्तानी राजनीतिक हलकों में मुनीर की राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति की चर्चाएं भी ज़ोरों पर हैं.

हालाँकि, मुनीर का कहना है कि वह सेना प्रमुख बने रहेंगे. मुनीर 2027 तक सेना प्रमुख के पद पर रहेंगे. सेना प्रमुख बनने से पहले, मुनीर ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे.