प्रधानमंत्री बनने से पहले CM रह चुके ये नेता, PM Modi के अलावा लिस्ट में कौन-कौन से नाम? जानकर चौंक जाएंगे!

भारत की राजनीति में कई नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया है. अब तक देश में 14 प्रधानमंत्री हुए हैं और इन 14 में से 6 प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं. वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस सूची में शामिल हैं, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पर पहुंचे हैं. आइए जानें.

एक दिन में सीएम से पीएम

1996 में, जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा संयुक्त मोर्चे के समर्थन से प्रधानमंत्री चुने गए. उन्होंने 31 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 1 जून को भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली.

25 साल बाद मिली पीएम की कुर्सी

आजादी के बाद बॉम्बे राज्य के पहले मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई बने. 1952 से 1956 तक उन्होंने सीएम पद संभाला. लंबा इंतजार करने के बाद वह 1977 में देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने. हालांकि, उन्होंने 31 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और 1 जून को भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

यूपी से दिल्ली तक का सफर करने वाले पीएम

चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, गठबंधन की राजनीति के ज़रिए प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे.हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उन्हें किसानों का नेता माना जाता है.

कुंडा से प्रधानमंत्री आवास तक

उत्तर प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री, वी.पी. सिंह, कुंडा से प्रधानमंत्री आवास तक का सफ़र तय करते थे. वे 1980 से 1982 तक इस पद पर रहे. बोफोर्स घोटाले के बाद, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जनता दल में शामिल हो गए और 1989 में प्रधानमंत्री का पद संभाला.

आंध्र प्रदेश से आर्थिक सुधारों तक

पामुलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव यानी पीवी नरसिम्हा राव ने 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी. वह 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे. वे भारतीय राजनीति के सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. फिर बाद बाद में वे देश के नौवें प्रधानमंत्री बने और 1991 से 1996 तक आर्थिक उदारीकरण के युग की नींव रखी.

गुजरात के मुख्यमंत्री से नई दिल्ली तक

इस सूची में नरेन्द्र मोदी का सफर सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला और लगातार चार कार्यकाल पूरे किए. 2014 में, मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अब तक हैट्रिक कार्यकाल पूरे कर चुके हैं.

