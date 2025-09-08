155 रुपये में मिल रही पाकिस्तान के मंत्रियों के फोन की लोकेशन, रिपोर्ट में हुआ हैरान करने वाला खुलासा

pakistan phone tapping: पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान में मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के फ़ोन टैपिंग (pakistan minister phone tapping) और डेटा लीक (data leak) सिर्फ 500 पाकिस्तानी रुपये में किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत के 155 रुपये में पाकिस्तान के मंत्रियों के फ़ोन की लोकेशन की पती बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है।

VIP लोगों को हो रहा है फ़ोन रिकॉर्ड

इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल तेज़ कर दी है। पहले से ही कई मंत्री और नेता फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाते रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 हज़ार से ज़्यादा प्रभावशाली लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं।

मंत्रियों के फ़ोन टैप करवाने के लिए देने होंगे इतने रुपये

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, साइबर हैकर 600 रुपये (2000 पाकिस्तानी रुपये) लेकर फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका डेटा भी आसानी से संबंधित पक्ष को दिया जा रहा है। विदेश जाते समय भी नेताओं और मंत्रियों के फ़ोन आसानी से टैप किए जा रहे हैं। इसके लिए लगभग 1000 रुपये (3000 पाकिस्तानी रुपये) लिए जा रहे हैं।

पाकिस्तान की डिजिटल गोपनीयता की खुली पोल

पाकिस्तान सरकार के अनुसार, सबसे पहले, पाकिस्तानी नागरिक जो सिम कार्ड खरीद रहे हैं, उन्हें वेबसाइट के ज़रिए तुरंत नियंत्रण में ले लिया जाता है। जिस व्यक्ति के पास वह सिम कार्ड है, उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस की जाती है। इसके बाद, संदिग्ध लोग उस सबूत को भी बेच रहे हैं जिसके ज़रिए सिम कार्ड निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, फ़ोन टैप करके उसे भी बेचा जा रहा है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की डिजिटल गोपनीयता की पोल खोल दी है।

ख़ुफ़िया एजेंसी ने किया था अलर्ट

मिनट मिरर की माने तो कुछ वेबसाइट्स के ज़रिए ये डेटा लीक हो रहा है और फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी ने 2023 में ही पाकिस्तानी दूरसंचार विभाग को इस बारे में अलर्ट कर दिया था, लेकिन इन साइट्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

बनाई गई कमेटी

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने अब नए सिरे से जाँच कराने की बात कही है। नक़वी का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने 14 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जो रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे।