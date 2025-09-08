नहीं माना भारत तो अब रूस के साथ ये क्या करने जा रहे हैं ट्रंप? सुन जेलेंस्की भी दंग

US-Russia: ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाए। इसके बाद भी भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) रूस पर दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं।व्हाइट हाउस (White House) के बाहर ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध (additional sanctions) लगाने के लिए तैयार हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, “हाँ, मैं तैयार हूँ।”

America ban on russia

वित्त मंत्री ने रूस को लेकर कही थी ये बात

ट्रंप की यह टिप्पणी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट(US Finance Minister Scott Bessant)के उस बयान के तुरंत बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ (European Union) रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगाते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।

बेसेंट ने एक साक्षात्कार में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ बहुत ही उपयोगी बातचीत हुई। ट्रंप और वेंस ने शुक्रवार को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से बात की और इस बात पर भी चर्चा की कि रूस पर और दबाव बनाने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ क्या कर सकते हैं।

भारत पर लगाया अतिरिक्त शुल्क

ट्रम्प प्रशासन ने पहले से घोषित 25 प्रतिशत प्रतिशोधात्मक शुल्क के अतिरिक्त, रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इस प्रकार, 27 अगस्त से भारत पर लगाए गए शुल्कों की कुल संख्या 50 प्रतिशत हो गई है।

पिछले हफ़्ते ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने चीन के बाहर भारत के सबसे बड़े खरीदार, रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए हैं, और संकेत दिया कि उन्होंने अभी तक चरण दो या तीन नहीं लगाए हैं। बेसेंट और व्यापार सलाहकार पीटर नवारो सहित ट्रम्प प्रशासन के कई अधिकारियों ने कहा है कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद यूक्रेन में रूसी युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित कर रही है।

भारत ने ट्रंप के टैरिफ को बताया अनुचित

भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों को अनुचित बताया है। रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद का बचाव करते हुए, भारत कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाज़ार की गतिशीलता से प्रेरित है।