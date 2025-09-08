Home > विदेश > Israel Hamas War: Trump ने हमास को दी अंतिम चेतावनी, कहा- नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी दी है कि युद्धविराम के प्रस्ताव केमुताबिक पहले दिन इजराइल के सभी 48 बंधकों को रिहा करना होगा।

Published: September 8, 2025 08:25:07 IST

Israel Hamas War Latest Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हमास (Hamas) को आखिरी चेतावनी दी है। उन्होंने रविवार (7 सितंबर) को चेतावनी दी कि हमास को गाजा (Gaza) में बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमत होना चाहिए। ट्रंप ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल (Israel) ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मान लेना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास से भी गाजा में बंधकों की रिहाई के समझौते को स्वीकार करने को कहा है।

ट्रंप ने क्या कहा? (What did Trump say?)

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ पोस्ट में लिखा है कि हर कोई बंधकों को वापस घर लाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि यह युद्ध खत्म हो! इजराइलियों ने मेरी शर्तें मान ली हैं। अब समय आ गया है कि हमास भी मान जाए। मैंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर वे नहीं माने, तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, बस! इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ट्रंप ने शनिवार को हमास के सामने युद्धविराम का प्रस्ताव रखा था।

ट्रंप ने हमास के सामने क्या शर्त रखी? (What condition did Trump put before Hamas?)

ट्रंप ने हमास के सामने युद्धविराम का जो प्रस्ताव रखा है, उसके तहत हमास को युद्धविराम के पहले दिन शेष 48 बंधकों को रिहा करना होगा, जबकि बदले में इजराइल में बंद हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, एक इजराइली अधिकारी ने कहा है कि इजराइल ट्रंप के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हमास से तीन बंधकों को रिहा करने को कहा गया था, लेकिन उसने निर्धारित समय सीमा तक ऐसा नहीं किया। इसके अलावा, हमास ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि इजराइल युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए बंधकों को रिहा नहीं किया जा रहा है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7 अक्‍टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद यह युद्ध शुरू हुआ है। जानकारी के अनुसार, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 55 हजार फिलिस्‍तीनी मारे जा चुके हैं।

