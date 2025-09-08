Home > विदेश > भारत के पड़ोस में बगावत, संसद में घुस गए प्रदर्शनकारी

भारत के पड़ोस में बगावत, संसद में घुस गए प्रदर्शनकारी

Nepal Social Media Ban: नेपाल में सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के बाद काठमांडू घाटी सहित कई शहरों में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अब प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में भी घुस गए।

Published By: Heena Khan
Published: September 8, 2025 13:24:00 IST

Nepal News: भारत के पड़ोस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, नेपाल सरकार द्वारा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नेपाल में बवाल मच गया है। जानकारी के मुताबिक गुस्साए युवाओं ने सोमवार को राजधानी काठमांडू घाटी समेत देश भर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अब प्रदर्शनकारी  नेपाल की संसद में भी घुस गए हैं। 

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और गेट पर चढ़कर न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद परिसर में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने पहले शांति बनाए रखने की कसम खाई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। इसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वॉट्सऐप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेपाल सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध तभी हटाया जाएगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपने कार्यालय खोलेंगी, सरकार के पास पंजीकरण कराएंगी, शिकायतें सुनने के लिए लोगों की नियुक्ति करेंगी और अनियमितताओं को रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाएगी। सरकार का कहना है कि टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मानी, इसलिए उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

