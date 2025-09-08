Home > देश > ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत

ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं इस नए लहजे का सावधानी से स्वागत करता हूं। कोई इतनी जल्दी भूलकर भी माफ नहीं कर सकता।

Published By: Heena Khan
Published: September 8, 2025 07:18:00 IST

shashi tharoor on trump tariff
shashi tharoor on trump tariff

Shashi Tharoor on Trump: टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच अब भी वाद-विवाद जारी है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में कहीं न कहीं दरार आ गई है। वहीं एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बता दिया है। जिसके बाद बिना देरी किए पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दे दी थी। जिसके बाद अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप पर जोरदार हमला किया और कहा कि कोई इतनी जल्दी भूल नहीं सकता।

नहीं भूल पाएंगे अपमान- शशि थरूर 

इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया दी और विदेश मंत्री ने भी बुनियादी रिश्ते, यानी एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, जो अभी भी मौजूद है उसके महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि यह संदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। मुझे नहीं लगता कि हम 50 प्रतिशत टैरिफ या राष्ट्रपति और उनके प्रशासन द्वारा किए गए अपमान को पूरी तरह से भूल सकते हैं।

Red Sea Cable Cuts: लाल सागर में इंटरनेट केबल क्षतिग्रस्त से भारत पर असर, कौन है ज़िम्मेदार?

ट्रंप पर थरूर का पलटवार 

सिर्फ यही नहीं बल्कि शशि थरूर ने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की सरकारों और राजनयिकों को कुछ गंभीर सुधार करने की ज़रूरत है। ट्रंप ने जो कहा है, उससे हमारे देश में कुछ ठेस और गुस्सा फैला है। 50 प्रतिशत टैरिफ़ के वास्तव में पहले ही दुष्परिणाम सामने आ चुके हैं। मैं इस नए रुख़ का सावधानीपूर्वक स्वागत करता हूँ। कोई इतनी जल्दी भूल नहीं सकता और न ही माफ कर सकता क्योंकि भारतीयों को जमीनी स्तर पर इसके असली दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और इन दुष्परिणामों से उभरना होगा।

एयर इंडिया का यात्रियों को बड़ा तोहफा, उड़ान के दौरान खामी पर एयरलाइन की तरफ से मिलेगा ये उपहार

Tags: congress newsDonald Trumppm modishashi tharoorTrump Tariff
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत
ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत
ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत
ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?