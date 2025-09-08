ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत

Shashi Tharoor on Trump: टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच अब भी वाद-विवाद जारी है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में कहीं न कहीं दरार आ गई है। वहीं एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बता दिया है। जिसके बाद बिना देरी किए पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दे दी थी। जिसके बाद अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप पर जोरदार हमला किया और कहा कि कोई इतनी जल्दी भूल नहीं सकता।

नहीं भूल पाएंगे अपमान- शशि थरूर

इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया दी और विदेश मंत्री ने भी बुनियादी रिश्ते, यानी एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, जो अभी भी मौजूद है उसके महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि यह संदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। मुझे नहीं लगता कि हम 50 प्रतिशत टैरिफ या राष्ट्रपति और उनके प्रशासन द्वारा किए गए अपमान को पूरी तरह से भूल सकते हैं।

ट्रंप पर थरूर का पलटवार

सिर्फ यही नहीं बल्कि शशि थरूर ने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की सरकारों और राजनयिकों को कुछ गंभीर सुधार करने की ज़रूरत है। ट्रंप ने जो कहा है, उससे हमारे देश में कुछ ठेस और गुस्सा फैला है। 50 प्रतिशत टैरिफ़ के वास्तव में पहले ही दुष्परिणाम सामने आ चुके हैं। मैं इस नए रुख़ का सावधानीपूर्वक स्वागत करता हूँ। कोई इतनी जल्दी भूल नहीं सकता और न ही माफ कर सकता क्योंकि भारतीयों को जमीनी स्तर पर इसके असली दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और इन दुष्परिणामों से उभरना होगा।

