नोंच ली आंखें, काट डाले कान, 11 साल की मासूम के साथ हैवानियत की हर हद पार, हिलाकर रख देगा हत्याकांड

Odisha News: ओडिशा में 11 साल की बच्ची का शव एक नाले में मिला है। बच्ची के शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं, जिससे बलात्कार और हत्या की आशंका जताई जा रही है।

Published By: Heena Khan
Published: September 8, 2025 08:03:00 IST

Odisha Murder Case: ओडिशा के अंगुल ज़िले से हैवानियत का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल यहां एक नाले से 11 साल की बच्ची का बुरी हालत में नग्न शव मिला है। जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बच्ची के शरीर पर गहरे चोटों के निशान हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ किसी दरिंदे ने हैवानियत की है। दरिंदगी के बाद मासूम को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। इस दौरान इलाके के लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई और चक्का जाम कर दिया। 

नाले में मिला बच्ची का शव 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना ज़िले के श्यामसुंदरपुर गांव में हुई है। जानकारी के मुताबिक, ये बच्ची 5वीं कक्षा की छात्रा थी जो कल शाम से लापता थी। बच्ची को तलाशते-तलाशते रात हो गई लेकिन परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी, जब परिवार वाले तलाश करते-करते थक गए तो इसके बाद उन्होंने अंगुल सदर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं आज सुबह बच्ची का शव गांव के एक नाले में मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला।

नोंच ली आंखें 

जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली वैसे ही अंगुल के एसपी राहुल जैन तुरंत मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर मौजूद है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस ने इस मामले में ‘अप्राकृतिक मौत’ का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसके बाद मासूम बच्ची के घरवालों ने बताया कि उसके शरीर पर गर्दन, कान और आँख के पास गहरे चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कान फाड़ दिए गए हों और आँखें निकाल ली गई हों। इन निशानों को देखकर उन्हें शक हुआ कि लड़की के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई है।

इस दर्दनाक अपराध से गुस्साए ग्रामीणों ने तुरंत शबलभंगा जाने वाली सड़क को जाम कर दिया, जिससे अंगुल और बंटाला के बीच यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने लोगों को शांत कराया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

