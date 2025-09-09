Home > विदेश > Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में पीएम केपी ओली ने दिया इस्तीफा ? जानें कौन होगा नया प्रधानमंत्री

Nepal Gen-Z Protest: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए पीएम के नाम का ऐलान शाम तक किया जा सकता है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 9, 2025 14:25:00 IST

Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में तख्तापलट हो गया है। प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। बताया जा रहा है कि शाम तक नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं, बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी है।

केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को अपना इस्तीफ़ा सौंपते हुए कहा कि यह राजनीतिक समाधान और मौजूदा मुद्दों के समाधान के लिए है। प्रधानमंत्री ओली ने अपने इस्तीफ़े में कहा “नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार, मुझे 15 जुलाई, 2024 को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। देश की वर्तमान असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए और संवैधानिक राजनीतिक समाधान व समस्या-समाधान के लिए आगे के प्रयास शुरू करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 77 (1) (ए) के अनुसार आज से प्रभावी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देता हूं।”

कौन संभालेगा कमान?

जानकारी के अनुसार, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफ़ा देने के बाद देश की कमान उप-प्रधानमंत्री को सौंप दी है। हालाँकि, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, संसद को भंग करके नए चुनाव कराने की भी माँग की जा रही है।

नेताओं के घरों पर हमले जारी

सोमवार को प्रदर्शनकारी युवाओं पर गोलीबारी के बाद विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गया। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने देश के मंत्रियों और नेताओं के घरों पर हमले तेज़ कर दिए। नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ पीएम ओली के घर की ओर बढ़ी। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी नेता पुष्प कमल दहल (प्रचंड) के घर पर भी हमला किया गया है। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष देउबा के घर पर भी हमला किया गया है। गृह मंत्री के घर में आग लगा दी गई है और संचार मंत्री के घर में भी आग लगा दी गई है।

कई मंत्रियों ने दिया इस्तीफ़ा

बता दें कि नेपाल सरकार के कई मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। इनमें नेपाल के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। नेपाल में शेखर कोइराला (नेपाल कांग्रेस) गुट के मंत्री भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इससे पहले सोमवार को नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों की ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था।

