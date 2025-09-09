Home > विदेश > Nepal Gen Z Protest: देश छोड़कर भाग सकते हैं पीएम ओली, हुआ बड़ा खुलासा

Nepal Gen Z Protest: देश छोड़कर भाग सकते हैं पीएम ओली, हुआ बड़ा खुलासा

Nepal Protest: नेपाल में जेन जी का बवाल अब तख्तापलट की ओर है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं।

September 9, 2025

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। भारत के और पड़ोसी के सर पर तख्तापलट का खतरा मडरा रहा है। खबर सामने आई है कि नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा देश छोड़कर दुबई भाग सकते हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पीएम ओली इलाज के बहाने से दुबई जा सकते हैं।इसके लिए उनके आवास पर एक निजी जेट तैयार है। हालाँकि, इस बीच खबर यह भी है कि वह आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक करेंगे।

ओली के इस्तीफे की मांग

बता दें किनेपाल में दर्जनों जगहों पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन और हिंसा दूसरे दिन भी जारी है। दूसरी ओर, नेपाल सरकार के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री समेत 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली के करीबी सूत्रों से उनके देश छोड़कर दुबई जाने की योजना की जानकारी सामने आ रही है।

शाम 6 बजे हो सकता है बड़ा एलान 

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने मौजूदा संकट पर चर्चा के लिए शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ओली ने कहा, “मैं स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। इसके लिए, मैंने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मैं सभी भाइयों और बहनों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें।”

प्रदर्शनकारियों ने जलाया राष्ट्रपति आवास

दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी है। वहीं सरकार ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) के कर्मचारियों को वीआईपी यातायात के प्रबंधन के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।

19 लोगों की मौत

Gen Z के हिंसक प्रर्दशन के बाद देर रात प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे प्रतिबंध हटाने पड़े। लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। अब तक विरोध प्रर्दशन में कम से कम 19 लोगों के मारे जा चुके हैं। वहीं कम से कम  300 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है।

