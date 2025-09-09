Gen-Z ने फूंक दिए राष्ट्रपति-गृह मंत्री और विदेश मंत्री के घर, डर के मारे अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं नेपाली मंत्री

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन (Nepal Protest) दूसरे दिन भी जारी रहे। युवा प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू (Kathmandu) समेत कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की। उन्होंने राष्ट्रपति आवास (Presidential Residence) पर कब्ज़ा कर लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। सोमवार को गृह मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने वाले रमेश लेखक, विदेश मंत्री डॉ. अर्जु राणा देउबा, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग और ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। लोग फिर से संसद की ओर बढ़ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में लगे बैरिकेड्स भी तोड़ दिए हैं।

कई मंत्रियों ने दिया इस्तीफा

इस बीच, उप-प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह समेत कई मंत्रियों ने अपने इस्तीफ़े की घोषणा कर दी है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद, मंत्रियों के इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है। सोमवार को गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद, मंगलवार को कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल समेत नेपाली कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस्तीफ़ा दे दिया। पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी के नेता और पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने भी इस्तीफ़ा दे दिया।

पीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री ओली इस्तीफ़ा नहीं देंगे। हालांकि, नेपाल में गठबंधन सरकार के टूटने का खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए, ओली ने आज शाम 6 बजे एक बहुदलीय बैठक बुलाई है। ओली ने कहा कि वह स्थिति का आकलन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

ओली ने कहा कि “मुझे राजधानी और देश के विभिन्न हिस्सों में कल हुए विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद हुई घटनाओं पर गहरा खेद है। किसी भी प्रकार की हिंसा राष्ट्रहित में नहीं है और इसका समाधान केवल शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत से ही संभव है।”

नेपाली कांग्रेस के सभी मंत्रियों का इस्तीफ़ा

नेपाली कांग्रेस जो गठबंधन सरकार का हिस्सा है, ने अपने मंत्रियों के इस्तीफ़े का आदेश दिया है। पार्टी नेता और वर्तमान सरकार के उप-प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह, अर्जू राणा देउबा (विदेश मंत्री), तेजू लाल चौधरी (खेल), अजय चौरसिया (कानून), दीपक खड़का (ऊर्जा), ऐन बहादुर शाही (वानिकी), प्रदीप पौडेल (स्वास्थ्य एवं जनसंख्या), रामनाथ अधिकारी (कृषि) और बद्री पांडे (पर्यटन) ने इस्तीफा दे दिया है।

नेपाल में, 88 सीटों वाली शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और 79 सीटों वाली केपी शर्मा ओली की सीपीएन (यूएमएल) जुलाई 2024 से संयुक्त रूप से सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की है।