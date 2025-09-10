Home > विदेश > Israel Strikes Qatar: क्या विश्व में खुलेगा युद्ध का एक और नया मोर्चा? इजराइल पर भड़के कई देश

Qatar on Israel Strikes: इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया है। जिसके बाद कतर और जॉर्डन समेत कई मुस्लिम देश भड़क उठे हैं।

Published: September 10, 2025 14:45:00 IST

Israel Strikes on Qatar: इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमले करके एक बार फिर मिडिल ईस्ट में माहौल गरमा दिया है। इजराइल ने 15 फाइटर जेट्स से 10 बम ग‍िराए। कतर पर हमले के बाद इजराइली सेना का बयान भी सामने आया है। जिसमें कहा गया है कि हमास की सीनियर लीडरश‍िप को टारगेट किया गया है। वहीं, इस हमले के बाद जॉर्डन, कुवैत, यूएई, ओमान समेत तमाम मुस्‍लि‍म मुल्‍क आगबबूला हैं और इजराइल को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। इस हमले ने मिड‍िल ईस्‍ट में आग और भड़का दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस हमले के बाद युद्ध का नया मोर्चा खुलेगा?

जुलाई महीने में सीरिया पर हुआ था हमला

पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि मध्य पूर्व में कई मोर्चों पर युद्ध छिड़ा हुआ है। लगभग हर मोर्चे पर इजराइल की भागीदारी दिखाई दे रही है। इसी साल के जुलाई महीने में इजराइल ने सीरिया पर भी हमला किया था। आपको बता दें कि इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एक बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया था।

कतर के विदेश मंत्रालय का आया बयान

कतर पर इजराइल के हालिया हमले के बाद कतर के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। जिसमें कहा गया है कि कतर राज्य राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाकर किए गए कायराना इजराइली हमले की कड़ी निंदा करता है। इसके अलावा आगे कहा गया है कि यह आपराधिक हमला सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले को कतरवासियों और कतर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया।

जॉर्डन भी नाराज

इजराइल के इस हमले के बाद इजराइल का मित्र मुस्लिम देश जॉर्डन भी कतर की राजधानी पर हुए हमले से काफी नाराज है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजराइली बमबारी की कड़ी निंदा की है। जॉर्डन ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन और कतर की संप्रभुता व सुरक्षा पर एक जबरदस्त हमला बताया।

जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फुआद मजाली ने कहा कि यह एक अरब राष्ट्र की संप्रभुता का उल्लंघन है और एक खतरनाक, भड़काऊ और अस्वीकार्य उकसावे की कार्रवाई है जो क्षेत्र को और अधिक हिंसा और संघर्ष की ओर धकेलने का खतरा पैदा करती है। मजाली ने यह भी कहा कि जॉर्डन कतर द्वारा अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाए गए किसी भी कदम के लिए अपना समर्थन दोहराता है।

