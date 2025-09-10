Home > विदेश > पोलैंड के अंदर घुसे रूसी ड्रोन…पोलिश पीएम ने किया ऑर्टिकल 4 का इस्तेमाल, NATO देशों ने उतारे लड़ाकू विमान

Russian Drone: रूस ड्रोन के हवाई क्षेत्र में घुसने के बाद से पोलैंड ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। नीदरलैंड और जर्मनी सहित नाटो सहयोगियों के पास विमानों को तैनात कर दिया।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 10, 2025 22:02:00 IST

Russian Drone Entered Poland: रूस-यूक्रेन जंग में की लपटें अब पोलैंड तक पहुंच गई हैं। ताजा खबरों के मुताबिक कई रूसी ड्रोन ने पोलैंड का हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं पोलैंड ने इस घटना को आक्रामकता बताया है। इसके अलावा पोलैंड ने नाटो के अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पुष्टि की कि पोलिश सेना ने, नाटो के समर्थन से, रातोंरात कई ड्रोन मार गिराए।

रूस ड्रोन के हवाई क्षेत्र में घुसने के बाद से पोलैंड ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इसके अलावा नीदरलैंड और जर्मनी सहित नाटो सहयोगियों के पास विमानों को तैनात कर दिया। वहीं पीएम टस्क ने संसद को बताया कि पोलैंड अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी समय की तुलना में खुले संघर्ष के सबसे करीब है। 

रूस ने सभी आरोपों को किया खारिज

क्रेमलिन ने आरोपों को खारिज कर दिया और यूरोपीय संघ और नाटो की रूस पर बिना किसी आधार के आरोप लगाने की “सामान्य प्रथा” की निंदा की। प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, “हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ये रूसी रक्षा मंत्रालय का मामला है। 

क्या है नाटो का अनुच्छेद 4?

2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के बाद पहली बार, पोलैंड ने नाटो के अनुच्छेद 4 को लागू किया है और अपनी सुरक्षा पर सहयोगी देशों से परामर्श की मांग की है। अनुच्छेद 4 किसी भी सदस्य देश को अपनी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा के लिए खतरों से संबंधित चिंताओं को उत्तरी अटलांटिक परिषद (NATO) के समक्ष रखने की अनुमति देता है।

नाटो की स्थापना संधि का अनुच्छेद 4 किसी भी सदस्य देश को अपनी क्षेत्रीय अखंडता या सुरक्षा के लिए खतरा महसूस होने पर परामर्श का अनुरोध करने की अनुमति देता है।

पहले भी हो चुका है अनुच्छेद 4 का प्रयोग 

1949 के बाद से, अनुच्छेद 4 का प्रयोग केवल कुछ ही बार किया गया है, जिसमें 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद पोलैंड द्वारा और सीरिया से खतरों के जवाब में तुर्की द्वारा कई बार शामिल है। यह नवीनतम प्रयोग इस बात को रेखांकित करता है कि वारसॉ ड्रोन घुसपैठ को कितनी गंभीरता से लेता है। हालाँकि अनुच्छेद 4 सहयोगी देशों को सैन्य कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं करता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अक्सर संयुक्त उपाय या तैनाती होती है।

EU ने जताई चिंता 

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि पोलैंड में ड्रोन हमलों का उल्लंघन “युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय हवाई क्षेत्र का सबसे गंभीर उल्लंघन” है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सबूतों से पता चलता है कि यह घुसपैठ जानबूझकर की गई थी।

लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने मास्को पर यूरोप के खिलाफ “जानबूझकर अपनी आक्रामकता बढ़ाने” का आरोप लगाया, जबकि एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्सखना ने कहा कि रूस “न केवल यूक्रेन के लिए, बल्कि पूरे नाटो के लिए खतरा” है।

रूस को लेकर नाटो देश अलर्ट

नाटो अधिकारियों ने पुष्टि की कि सहयोगी बलों ने रात भर शत्रुतापूर्ण वस्तुओं को रोकने में पोलैंड का सक्रिय रूप से समर्थन किया। सुप्रीम एलाइड पॉवर्स यूरोप के कर्नल मार्टिन ओ’डॉनेल ने कहा कि यह पहली बार था जब नाटो के विमानों ने युद्ध के दौरान किसी सदस्य के हवाई क्षेत्र में संभावित खतरों का सामना किया था।

डच F-35 विमानों ने पोलिश जेट विमानों की सहायता के लिए उड़ान भरी, जबकि जर्मन, इतालवी और बहुराष्ट्रीय नाटो विमानों को सहायता और निगरानी के लिए तैनात किया गया था।

Article 4NATOPolandRussia-Ukraine WarRussian drone
