क्या एलन मस्क वाली जगह लेंगे फेसबुक के मालिक? ट्रंप की डिनर पार्टी में हो गया खेला

mark zuckerberg: टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क ( elon musk) अमेरिकी सरकार में विशेष सरकारी कर्मचारी (SGE) के पद पर 130-दिन ही रहें और खूद को ट्रंप सरकार से अलग कर लिया। वहीं अब खबर आ रही है कि एक और टेक दिग्गज अमेरिकी राजनीति में कदम रख सकता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग (mark zuckerberg) हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (donald trump) ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस (White House) में टेक दिग्गजों की एक डिनर पार्टी में इस बात के संकेत दिए। दरअसल, मुलाकात के दौरान एक पत्रकार ने ज़करबर्ग से ब्रिटेन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बोलने को कहा।

यह आप राजनीतिक करियर की शुरुआत है-ट्रंप

इस दौरान ज़करबर्ग असहज हो गए, जिस पर ट्रंप ने कहा कि यह आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत है। धीरे-धीरे आप बोलने में माहिर हो जाएँगे। ज़करबर्ग से पहले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्रंप के साथ राजनीति में कदम रख चुके हैं। एक्सियोस के मुताबिक, मुलाकात के बाद ज़करबर्ग ने ट्रंप से कहा कि मुझे नहीं लगता था कि ऐसे सवाल आएंगे। 41 वर्षीय मार्क ज़करबर्ग का जन्म पेंस न्यूयॉर्क में हुआ था।

ये टेक दिग्गज अमेरिका की राजनीति में रख चुके हैं कदम

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी टेक दिग्गज के राजनीति में आने कि बात की जा रही है। इससे पहले भी अमेरिकी राजनीति में कई दिग्गज आ चुके हैं बायोटेक फर्म रोइवेंट साइंसेज के सीईओ रहे विवेक रामास्वामी ने 2024 में रिपब्लिकन पार्टी के जरिए राजनीति में कदम रखा था। विवेक ओहायो के गवर्नर पद की दौड़ में भी शामिल थे।

इसी तरह डिजिटल फिटनेस ऐप एप्टिव के एथन अग्रवाल, वेंचर कैपिटल आंद्रेसेन होरोविट्ज़ के स्कॉट कुपोर जैसे तकनीकी दिग्गज राजनीति में उतर चुके हैं। टेस्ला के एलन मस्क भी ट्रंप सरकार में प्रशासनिक पद पर रहे हैं।

600 अरब डॉलर का निवेश

डिनर मीटिंग में मार्क ज़करबर्ग ट्रंप के बगल में बैठे थे। ज़करबर्ग ने भी ट्रंप को डिनर पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम 2028 तक यहाँ 600 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं।

कनीकी दिग्गजों ने की ट्रंप की तारीफ़

इस दौरान कई तकनीकी दिग्गज ट्रंप की तारीफ़ करते नज़र आए। सैम ऑल्टमैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब हम दुनिया में आगे बढ़ने वाले हैं। यह आपके बिना संभव नहीं होता।

मीटिंग से एलन मस्क गायब

बता दें कि इस मीटिंग से एलन मस्क गायब थे। बिज़नेस इनसाइडर की माने तो ट्रंप ने मस्क को निमंत्रण भेजा था, लेकिन मस्क ने अपने एक प्रतिनिधि को मीटिंग में भेज दिया। ट्रंप ने डिनर मीटिंग को सफल बताया। यह एआई के दौर में तकनीकी कंपनियों के कामकाज को लेकर बुलाई गई एक आम बैठक थी।