किसने खत्म करवाई PM Modi और ट्रंप की दोस्ती? ‘विलेन’ के नाम का हुआ खुलासा

PM Modi trump Relation: ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ट्रंप और भारतीय पीएम के रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

Published: September 5, 2025 11:18:00 IST

India-US Relation: भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति  ट्रंप की खूब आलोचना हो रही है। अब अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुन कर हर कोई हैरान रह गया। पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (एनएसए) जॉन बोल्टन NSA (John Bolton) ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन अब वे संबंध खत्म हो गए हैं। एनएसए जॉन ने यहां तक कह दिया कि दुनियाभर के नेताओं के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रिस्ते भी उन्हें सबसे बुरे हालात से नहीं बचा पाएंगे। 

ट्रंप के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर कही ये बात

हाल ही में एक ब्रिटिश मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में जॉन बोल्टन ने कहा कि ‘मुझे लगता है कि ट्रंप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नेताओं के साथ अपने निजी रिश्तों के चश्मे से देखते हैं। इसलिए अगर उनके व्लादिमीर पुतिन (Putin) के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो अमेरिका के रूस के साथ भी अच्छे रिश्ते होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है।’

PM Modi और Trump के रिश्ते को लेकर कही ये बात

जॉन बोल्टन ने कहा कि ‘ट्रंप के पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छे निजी रिश्ते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो खत्म हो गया है और यह सबके लिए एक सबक है। उदाहरण के लिए कीर स्टारमर (British PM) के लिए कि एक अच्छा निजी रिश्ता कभी-कभी मददगार हो सकता है, लेकिन यह आपको सबसे बुरे हालात से नहीं बचाएगा।’

पहले कार्यकाल में रहें अमेरिका के NSA

बता दें कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में जॉन बोल्टन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। जॉन बोल्टन को ट्रंप का करीबी माने जाता था। हालाकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बोल्टन ट्रंप की खुलकर ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट में बोल्टन ने कहा कि ‘ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका-भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी रूस और चीन के करीब आ गए हैं। बीजिंग ने खुद को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया है।’

