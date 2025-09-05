SCO Summit के ठीक बाद अमेरिका जापान में ट्रेड डील, व्हाइट हाउस ने किया बड़ा खुलासा

US-Japan Trade Agreement: जहां अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का एलान किया है। वहीं अब ट्रंप (US President Donald Trump) ने अमेरिका-जापान व्यापार समझौते को आधिकारिक रूप से लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस (White House) ने इस समझौते को लेकर गुरुवार को कहा कि इसके तहत अमेरिका आने वाले लगभग सभी जापानी आयातों पर 15 प्रतिशत का आधार शुल्क लगाया जाएगा। कार्यकारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जापानी सरकार अमेरिका में 550 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश (USD investment) करने पर सहमत हुई है।

व्यापार समझौते को आधिकारिक रूप से लागू

व्हाइट हाउस ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अमेरिका-जापान व्यापार समझौते को आधिकारिक रूप से लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में घोषित अमेरिका और जापान के बीच समझौते को याद किया, जो राष्ट्रीय हितों के सिद्धांतों पर आधारित अमेरिका-जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की नींव रखता है।

15 प्रतिशत का आधार शुल्क लगाएगा अमेरिका

व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इस समझौते के तहत, अमेरिका आने वाले लगभग सभी जापानी आयातों पर 15 प्रतिशत का आधार शुल्क लगाएगा। इसके साथ ही, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल के पुर्जों, एयरोस्पेस उत्पादों, जेनेरिक दवाओं और प्राकृतिक संसाधनों, जो अमेरिका में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध या उत्पादित नहीं हैं, के लिए अलग नियम लागू होंगे।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि जापान अमेरिका निर्मित वाणिज्यिक विमान और अमेरिकी रक्षा उपकरण भी खरीदेगा। आदेश में आगे कहा गया है कि जापान अमेरिकी विनिर्माण, एयरोस्पेस, कृषि, खाद्य, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादकों को प्रमुख क्षेत्रों में बाजार पहुँच के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगा।

इन चीजों की खरीद में 75 प्रतिशत की वृद्धि

बता दें कि बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि जापानी सरकार अमेरिका से चावल और मक्का, सोयाबीन, उर्वरक, बायोएथेनॉल सहित अन्य अमेरिकी उत्पादों की खरीद में 75 प्रतिशत की वृद्धि को तेज़ी से लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिसका मूल्य प्रति वर्ष 8 अरब अमेरिकी डॉलर है।

550 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश

गौरतलब है कि अमेरिकी इतिहास में किसी भी अन्य समझौते के विपरीत, जापानी सरकार ने अमेरिका में 550 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सरकार निवेश का चयन करेगी और लाखों रोजगार सृजित करेगी, घरेलू विनिर्माण का विस्तार करेगी। यह घोषणा जापान के मुख्य व्यापार वार्ताकार अकाज़ावा रयोसेई के गुरुवार को वार्ता के एक नए दौर के लिए वाशिंगटन की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना होने के तुरंत बाद हुई।