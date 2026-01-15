Home > विदेश > Lawrence Bishnoi गैंग पर कनाडा पुलिस का बड़ा दावा, सीक्रेट रिपोर्ट में भारत का जिक्र

Lawrence Bishnoi गैंग पर कनाडा पुलिस का बड़ा दावा, सीक्रेट रिपोर्ट में भारत का जिक्र

Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर कनाडा में सुर्खियों में है. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) की एक सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह गैंग भारत सरकार की ओर से काम कर रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 15, 2026 2:38:52 PM IST

lawrence bishnoi
lawrence bishnoi


Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर कनाडा में सुर्खियों में है. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) की एक सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह गैंग भारत सरकार की ओर से काम कर रहा है. ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट में बिश्नोई गैंग के भारत सरकार से संबंधों का ज़िक्र कम से कम छह बार किया गया है. रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि बिश्नोई क्राइम ग्रुप भारत सरकार की ओर से काम करते हुए अपने आपराधिक धंधे को बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है. रिपोर्ट में बिश्नोई गैंग को एक हिंसक आपराधिक संगठन बताया गया है, जिसकी कनाडा समेत कई देशों में सक्रिय और बढ़ती मौजूदगी है। रिपोर्ट के अनुसार यह गैंग जबरन वसूली, ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी गतिविधियों में शामिल है.

You Might Be Interested In

ये रिपोर्टें ऐसे समय में आई हैं जब भारत और कनाडा के बीच संबंध सुधर रहे है. अगस्त 2025 में शुरू हुए 10 महीने से ज़्यादा समय तक तनावपूर्ण संबंधों के बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के लिए राजदूत नियुक्त किए है. कनाडा के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बिना सबूत दिए भारत पर जासूसी और हिंसा की घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद संबंध खराब हो गए थे. भारत ने इन आरोपों से बार-बार इनकार किया है. दूसरी ओर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है.

फ्लाइट से जाने वाले ध्यान दें! ईरान विरोध के बीच Air India और Indigo ने जारी की एडवाइजरी

बिश्नोई क्राइम ग्रुप: एक आपराधिक संगठन

RCMP की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिश्नोई क्राइम ग्रुप एक हिंसक आपराधिक संगठन है जिसकी कनाडा सहित कई देशों में सक्रिय और बढ़ती मौजूदगी है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह ग्रुप भारत सरकार की ओर से काम करते हुए अपने आपराधिक धंधे को बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है. RCMP के अनुसार बिश्नोई गैंग जबरन वसूली, ड्रग तस्करी, वित्तीय हेरफेर और टारगेटेड किलिंग सहित कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है. पुलिस ने कहा कि गैंग का मुख्य मकसद “लालच” है, न कि राजनीतिक या धार्मिक कारण है.

You Might Be Interested In

कनाडाई नेता की भारत यात्रा के बीच जारी हुई रिपोर्ट

ग्लोबल न्यूज के अनुसार यह रिपोर्ट RCMP ने उसी दिन जारी की जब ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे 12 से 17 जनवरी तक भारत के व्यापार मिशन पर गए थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले एक साल में कनाडा में अपनी हिंसक गतिविधियों को तेज कर दिया है, और ओटावा द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बावजूद, उसकी गतिविधियां कनाडा में फैल रही है.

Aaj Ka Rashifal 15 January 2026: 15 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

यह ध्यान देने योग्य है कि जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, तब भारत और कनाडा के बीच राजनयिक गतिरोध पैदा हुआ था. ट्रूडो ने कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया था. नई दिल्ली ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और सबूत मांगे, जो कभी नहीं दिए गए. पिछले अक्टूबर में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि दोनों देश इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने और संगठित अपराध से लड़ने के लिए मिलकर कदम उठाने पर सहमत हुए है.

You Might Be Interested In
Tags: indian governmentJalandhar Crime NewsLawrence bishnoi gangroyal canadian mounted police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026
Lawrence Bishnoi गैंग पर कनाडा पुलिस का बड़ा दावा, सीक्रेट रिपोर्ट में भारत का जिक्र

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Lawrence Bishnoi गैंग पर कनाडा पुलिस का बड़ा दावा, सीक्रेट रिपोर्ट में भारत का जिक्र
Lawrence Bishnoi गैंग पर कनाडा पुलिस का बड़ा दावा, सीक्रेट रिपोर्ट में भारत का जिक्र
Lawrence Bishnoi गैंग पर कनाडा पुलिस का बड़ा दावा, सीक्रेट रिपोर्ट में भारत का जिक्र
Lawrence Bishnoi गैंग पर कनाडा पुलिस का बड़ा दावा, सीक्रेट रिपोर्ट में भारत का जिक्र