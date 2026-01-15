Home > देश > फ्लाइट से जाने वाले ध्यान दें! ईरान विरोध के बीच Air India और Indigo ने जारी की एडवाइजरी

फ्लाइट से जाने वाले ध्यान दें! ईरान विरोध के बीच Air India और Indigo ने जारी की एडवाइजरी

Iran Protest: ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन और भयानक स्थति को देखते हुए, एयर इंडिया और इंडिगो ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी की और बताया कि ईरानी एयरस्पेस बंद होने के कारण, इस क्षेत्र के ऊपर से जाने वाली एयरलाइंस की उड़ानें अब दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रही हैं.

By: Heena Khan | Published: January 15, 2026 8:15:12 AM IST

Indigo Flight Cancellations
Indigo Flight Cancellations


Flight Delay: ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन और भयानक स्थति को देखते हुए, एयर इंडिया और इंडिगो ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी की और बताया कि ईरानी एयरस्पेस बंद होने के कारण, इस क्षेत्र के ऊपर से जाने वाली एयरलाइंस की उड़ानें अब दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे देरी और उड़ानें रद्द हो सकती हैं। यह घटनाक्रम तब हुआ जब ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के कमर्शियल विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद करने का आदेश बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका के साथ तनाव बना हुआ है।

You Might Be Interested In

एयरलाइंस की एडवाइजरी 

एक एडवाइजरी जारी करते हुए एयरलाइंस ने कहा, “ईरान में बन रहे हालात, उसके एयरस्पेस के बंद होने और हमारे यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स अब दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे देरी हो सकती है।” “एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स जिन्हें अभी री-रूट करना संभव नहीं है, उन्हें कैंसिल किया जा रहा है। हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि एयरपोर्ट जाने से पहले हमारी वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें,” इसमें आगे कहा गया। एयर इंडिया ने इस अप्रत्याशित रुकावट के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया। “हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है,” इसमें आगे कहा गया।

BMC Election 2026 LIVE: मुंबई की सियासत में आज महासंग्राम, फडणवीस–शिंदे बनाम ठाकरे ब्रदर्स!

You Might Be Interested In

ईरान को दिया दोष 

X पर इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा, “ईरान द्वारा अचानक एयरस्पेस बंद करने के कारण हमारी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। हमारी टीमें स्थिति का जायज़ा लेने और प्रभावित कस्टमर्स को सबसे अच्छे विकल्प देकर मदद करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही हैं।” “यह स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर है, और हमें इस बात का दुख है कि इससे आपकी यात्रा की योजनाओं में रुकावट आ सकती है। अगर आपकी फ्लाइट प्रभावित हुई है, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी पसंद के अनुसार फ्लेक्सिबल रीबुकिंग ऑप्शन देखने या रिफंड क्लेम करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। हम आपको इस बदलती स्थिति के बारे में जानकारी देते रहेंगे और आपका साथ देंगे। आपके लगातार धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद,

Iran Threatened Trump: ईरान से ट्रंप को जान से मारने की धमकी, सरकारी टीवी से दिया संदेश- ‘इस बार गोली चूकेगी नहीं’

You Might Be Interested In
Tags: air linesFlight Delayhome-hero-pos-1IndiGoIran Protest
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026

क्या हाइड्रोजन वॉटर एक चमत्कारी ड्रिंक है? इसके हैरान करने...

January 14, 2026

क्या वाकई 30 मिनट का यह व्यायाम 1.5 घंटे की...

January 14, 2026
फ्लाइट से जाने वाले ध्यान दें! ईरान विरोध के बीच Air India और Indigo ने जारी की एडवाइजरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फ्लाइट से जाने वाले ध्यान दें! ईरान विरोध के बीच Air India और Indigo ने जारी की एडवाइजरी
फ्लाइट से जाने वाले ध्यान दें! ईरान विरोध के बीच Air India और Indigo ने जारी की एडवाइजरी
फ्लाइट से जाने वाले ध्यान दें! ईरान विरोध के बीच Air India और Indigo ने जारी की एडवाइजरी
फ्लाइट से जाने वाले ध्यान दें! ईरान विरोध के बीच Air India और Indigo ने जारी की एडवाइजरी