Aaj Ka Rashifal 15 January 2026: 15 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है. 15 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 15, 2026 6:01:19 AM IST

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बिजी रहेगा, आज आप कामकाज में व्यस्थ रहेंगे.
बड़ों का स्पोर्ट मिलेगा, इस दिन अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, साथ ही सेहत में सुधार होगा, बाहार का खाना ना खाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन लकी रहेगा. आज आपको आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है. पारिवारिक सुख मिलेगा, साथ ही मिलजुलकर बाहर जानें का प्लान कर सकते हैं. यह समय आपके निवेश के लिए बढ़िया है. सेहत अच्छी रहेगी.साथ ही मन प्रसन्न रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. इस दिन बात करते समय अपने वाणी को कंट्रोल में रखें. अपने काम पर फोकस रखें.  छात्रों के लिए दिन अच्छा, तनाव से दूर रहें, मेहनत करें और लोगों से बहस ना करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन इमोशनल हो सकता है इस दिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, अपने जिम्मेदारी को सही से निभाएं. धन लाभ के योग, सेहत का ध्यान रखें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. इस दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. करियर में नई उपलब्धि मिल सकती हैं. साथ ही मान-सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके संपर्क में आएंगे और नए काम के अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंध मजबूत होंगे

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बिजी रहेगा. इस दिन कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी . योजनाएं सफल होंगी, स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, बाहर का खाना ना खांएं, साथ ही आज आप ट्रैवल कर सकते हैं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों को आज साझेदारी से लाभ मिल सकता है. बिजनेस में आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा. रुका धन वापस मिल सकता है, शादीशुदा लाइफ में खुशियां बनी रहेंगी.  मन शांत रहेगा, मेहनत करने से ना बचें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन सर्तक रहना होगा. आज गोपनीय बातों से सतर्क रहें, निवेश में सावधानी बरतें, किसी की भी सलाह के बिना इंवेस्टमेंट ना करें. पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे, स्वास्थ्य सामान्य आपका.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन लकी रहेगा. साथ ही लक का साथ मिलेगा,  करियर में प्रगति हाथ लगेगी, मेहनत करें और फल की चिंता ना करें. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. यात्रा लाभकारी रहेगी.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आज आपको मेहनत का फल मिलेगा, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम बनेंगे. थकान हो सकती है

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों को आज नए विचारों से लाभ मिल सकता है. आपके आइडिया आपको आगे तक लेकर जाएंगे बॉस आपके काम की सराहना करेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा आय के नए स्रोत बन सकते हैं, नींद पूरी लें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बेहरतीन रहेगा. आज रचनात्मक कार्यों में सफलता हाथ लग सकती है. भावनात्मक फैसलों को लेने से बचें.  आज आपका खर्चा बढ़ सकता है. ध्यान-योग बन सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं.

