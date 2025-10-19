Gaza पर Israel फाइटर जेट का हमला! युद्धविराम से पहले जंग के फिर आसार?

Gaza Airstrike: इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम को लेकर जारी तनाव के बीच इजरायली सेना ने गाजा पर हमला किया है. रॉयटर्स ने इज़राइली मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी. इजराइल के चैनल 12 के अनुसार यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास पर गाजा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है. हमास ने इन आरोप को इज़राइली प्रोपेगैंडा बताकर खारिज कर दिया है. इज़राइली सेना ने गाजा में हुए हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

इजराइली नौसेना ने भी गोलीबारी की

फ़िलिस्तीनी रिपोर्टों के अनुसार रविवार सुबह दक्षिणी गाजा में राफा के पास इज़राइली सेना पर हमला किया गया, जिसके बाद जवाबी हवाई हमले किए गए. इजराइली नौसैनिक जहाज ने भी तटरेखा की ओर भारी गोलीबारी की. यह हमला युद्धविराम लागू होने और इज़राइली सेना के गाजा पट्टी के लगभग आधे हिस्से से हटने के एक हफ्ते बाद हुआ है. इससे युद्धविराम को लेकर चिंताएं बढ़ गई है.

हमास ने IDF पर हमला किया

इजराइल और हमास कई दिन से एक-दूसरे पर युद्धविराम उल्लंघन का आरोप लगा रहे है. आईडीएफ ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवादियों ने राफा क्षेत्र में सैनिकों पर गोलीबारी की. उसी दिन बाद में सेना ने कहा कि उसने खान यूनिस में सैनिक की ओर बढ़ रहे आतंकवादियों के एक और समूह पर हमला किया. आईडीएफ ने कहा है कि तत्काल खतरों से निपटने के लिए अभियान जारी रहेंगे. इस बीच इज़राइल ने कहा है कि गाजा और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग अगली सूचना तक बंद रहेगी. इसे रविवार को खोला जाना था.