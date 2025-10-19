ऑस्ट्रेलिया ने जीता पहला मैच, भारत को 7 विकेट से दी पटखनी; पर्थ में ढ़ेर हुए विराट-रोहित

IND Vs AUS ODI Match Highlights: ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेले गए पहले मैच भारतीय प्रशंसकों को निराशा हाथ हाथ लगी है. टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले चुके विराट कोहली और रोहित शर्मा काफी लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी कर रहे थे. लेकिन पहले ही मैच में एक तरफ विराट शून्य पर आउट हुए तो पूर्व कप्तान रोहित शर्मा आठ रन बनाकर आउट हो गए. भारत के नए कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे में देशवासियों को छोटी दिवाली के दिन भारतीय टीम ने बेहद निराश किया है. पर्थ में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया.

मिचेल मार्श ने खेली 46 रनों की विनिंग पारी (Mitchell Marsh played a winning innings of 46 runs)

ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. नियमित अंतराल पर बारिश होने की वजह से यह मैच 26-26 ओवर का खेला गया था. इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की यह पहली जीत है. बारिश से बाधित पहले वनडे में टीम इंडिया ने 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए थे, लेकिन DLS टारगेट ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का मिला था, जिसे कंगारुओं ने 3 विकेट खोकर 21.1 ओवर में हासिल कर ली.

विराट-रोहित हुए सुपर फ्लॉप (Virat-Rohit became super flop)

223 दिनों के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया के लिए खेलने उतरे, लेकिन इन दिग्गजों के कमबैक मैच में टीम इंडिया जीत नहीं दर्ज कर सकी. दोनों का बल्ला भी खामोश रहा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल वनडे क्रिकेट में भारत की यह पहली हार है. इसके साथ ही भारत की जीत का सिलसिला भी टूट गया. लगातार 8 जीत के बाद टीम इंडिया कोई वनडे मैच हारी है. बल्लेबाजों के फ्लॉप होने के बाद भारतीय गेंदबाज भी इस मैच में कमाल नहीं कर सके. जैसी गेंदबाजी कंगारुओं ने की, वैसी बॉलिंग भारतीय गेंदबाज नहीं कर सके.

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले ही मैच में हराया (Australia beat India in the first match)

ऑस्ट्रलिया के लिए 131 रनों का लक्ष्य बेहद हल्का लग रहा था. उम्मीद लग रही थी कि ऑस्ट्रेलिया इसे आसानी से हासिल कर लेगा और ठीक वैसा ही हुआ. 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. ट्रेविस हेड पांच गेंद में दो चौके जड़ने के बाद अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट भी सस्ते में पवेलियन लौटे. शॉर्ट ने सिर्फ आठ रन बनाए. हालांकि, दूसरे छोर पर कप्तान मिचेल मार्श तेजी से रन बनाते रहे.

मिचेल मार्श ने 52 गेंद में नाबाद 46 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 3 छक्के निकले. जोश फिलिप ने भी 29 गेंद में 37 रनों की पारी खेली. उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए. अंत में डेब्यूटेंट मैट रेनशॉ 24 गेंद में एक छक्के और एक चौके की मदद से 21 रनों पर नाबाद रहे.

