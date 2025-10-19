मां-बाप से की बदतमीजी तो नहीं मिलेगी पूरी सैलरी, भारत के इस राज्य में बना अनोखा नियम; आज से ही जान लें सभी शर्तें

Telangana: तेलंगाना (Telanagana) के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (CM Revanth Reddy) की सरकार एक नया नियम लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है. इन नियमों के तहत, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता के साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसकी सैलरी का 10-15 फीसदी हिस्सा काट लिया जाएगा. इसके बाद जो सैलरी बचेगी वह भी उसके माता पिता को दी जाएगी. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह सख्त कदम कर्मचारियों के उनके (Telangana New Rule) माता-पिता के प्रति व्यवहार सुधारने पर जोर दिया है.

सीएम ने संवेदनशीलता बरतने का दिया आदेश

मुख्यमंत्री रेड्डी तेलंगाना में नव चयनित ग्रुप-2 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने पहुंचे थे. जहां उन्होंने जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का अनुरोध किया. सीएम ने कहा कि- “अगर कर्मचारियों को उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, जो लोग आपके पास समस्या लेकर आते हैं.“

सीएम रेड्डी जल्द लेकर आ रहे नया कानून

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कहा “हम एक नया कानून लाने जा रहे हैं. अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो उसके वेतन का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा काटकर माता-पिता के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा. आप सभीइस कानून का मसौदा तैयार करेंगे. जिस तरह आपको मासिक वेतन मिलता है, उसी तरह हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके माता-पिता को भी इससे मासिक आय प्राप्त हो सके“.

