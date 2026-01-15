Home > विदेश > Iran Threatened Trump: ईरान से ट्रंप को जान से मारने की धमकी, सरकारी टीवी से दिया संदेश- ‘इस बार गोली चूकेगी नहीं’

Iran Threatened Trump: ईरान से ट्रंप को जान से मारने की धमकी, सरकारी टीवी से दिया संदेश- ‘इस बार गोली चूकेगी नहीं’

Iran Protest: ईरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई है. यह धमकी ईरानी सरकारी टेलीविजन पर दी गई. ईरानी सरकारी टेलीविजन पर ट्रंप को दी गई धमकी के वीडियो में 2024 में उनकी कैंपेन रैली में हुए जानलेवा हमले की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं.

By: Heena Khan | Published: January 15, 2026 6:21:39 AM IST

Donald Trump: ईरान में हिंसा ने अब रौद्र रूप अपना लिया है. जिसके चलते अब ईरान सरकार अमेरिका को दो टूक जवाब देने की तैयारी में है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच, ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपना दूतावास बंद कर दिया है. इस बीच, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से फोन पर बात की है. ईरानी साथ ही, विदेश मंत्री आज भारत दौरे पर भी आ रहे हैं. इस बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधे तौर पर धमकी दे डाली है. आई जान लेते हैं कि ईरान की तरफ से क्या कहा गया? 

ईरानी सरकारी टीवी से ट्रंप को धमकी

जैसा की आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. इसी बीच, ईरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई है. यह धमकी ईरानी सरकारी टेलीविजन पर दी गई. ईरानी सरकारी टेलीविजन पर ट्रंप को दी गई धमकी के वीडियो में 2024 में उनकी कैंपेन रैली में हुए जानलेवा हमले की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं. एएफपी और न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी सरकारी टेलीविजन ने जुलाई 2024 में पेन्सिलवेनिया के बटलर में एक कैंपेन रैली की ट्रंप की तस्वीर दिखाई, जहां उन्हें गोली मारी गई थी. इन तस्वीरों के साथ एक संदेश था कि इस बार गोली अपने निशाने से नहीं चूकेगी.

BMC Election 2026 LIVE: मुंबई की सियासत में आज महासंग्राम, फडणवीस–शिंदे बनाम ठाकरे ब्रदर्स!

ट्रंप ने ईरान को दी थी चुनौती 

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बार-बार “मदद आ रही है” और “MIGA” (मेक ईरान ग्रेट अगेन) पोस्ट किया है, जो ईरान के धार्मिक नेतृत्व को चुनौती देने वाले प्रदर्शनकारियों को खुला राजनीतिक समर्थन देने का संकेत है. पहले, कुछ अमेरिकी कर्मियों से कतर में एक अमेरिकी मिलिट्री बेस छोड़ने के लिए कहा गया था, जैसा कि इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने CNN को बताया, जो विरोध प्रदर्शनों और बयानबाजी से जुड़े जवाबी कार्रवाई या तनाव बढ़ने के बारे में बढ़ती चिंता को दिखाता है.

Aaj Ka Rashifal 15 January 2026: 15 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

