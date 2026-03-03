Home > विदेश > Iran-Israel War: ऐसे तबाह हुआ था खमेनेई का ठिकाना! वीडियो आया सामने, तेहरान के हर चौराहे पर थी नेतन्याहू की नजर

Iran-Israel War: ऐसे तबाह हुआ था खमेनेई का ठिकाना! वीडियो आया सामने, तेहरान के हर चौराहे पर थी नेतन्याहू की नजर

Khamenei Death Video: ईरान इजराइल में चल रही जंग के बीच दुनियाभर में तनाव की स्थति बनी हुई है. वहीं जहां ईरान पर हमले हुए तो इजराइल पर भी ईरान ने खूब मिसाइलें दागी. अयातुल्ला की मौत के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है.

By: Heena Khan | Published: March 3, 2026 8:44:41 AM IST

khamenei death video
khamenei death video


Khamenei Death Video: ईरान इजराइल में चल रही जंग के बीच दुनियाभर में तनाव की स्थति बनी हुई है. वहीं जहां ईरान पर हमले हुए तो इजराइल पर भी ईरान ने खूब मिसाइलें दागी. अयातुल्ला की मौत के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है. वहीं ईरान ने अब दावा किया है कि उसने इज़राइली PM बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया है. लेकिन, सवाल बना हुआ है कि इज़राइल ने तेल अवीव से एक ही झटके में तेहरान की पूरी लीडरशिप को कैसे खत्म कर दिया? जासूसी कैसे हुई? चलिए इस बात का जवाब जान लेते हैं. 

You Might Be Interested In

कैसे बैठा सटीक निशाना 

आपकी जानकारी के लिए बता दें इजराइल की जासूसी इतनी खतरनाक थी कि ईरान की लीडरशिप को संभलने का मौका भी नहीं मिला.पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया. वहीं अब हमले का एक ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे,  इज़राइल और US ने  मिलकर पूरे कैंपस को तबाह और बर्बाद कर दिया. एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उन्हें इतना सटीक निशाना कैसे मिला? क्या इज़राइली एजेंट ईरान में ही मौजूद थे? हाल ही में इस बात की जानकारी मिली कि मोसाद के एजेंट ईरान की सिक्योरिटी के सबसे ऊंचे लेवल पर भी मौजूद थे. अब, एक रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली कि इज़राइल सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहा था. नेतन्याहू की टीम ने तेल अवीव से तेहरान के हर ट्रैफिक कैमरे को हैक कर लिया था. इसके अलावा, इज़राइली टीम मोबाइल फ़ोन नेटवर्क पर भी नज़र रख रही थी.

Red Flag Revenge: जिसका डर था वही हुआ! ईरान ने फहरा दिया ‘लाल झंडा’, मकसद जान कांप उठेंगे ट्रंप-नेतन्याहू ?

खमेनेई पर थी पहले से नजर 

जानकारी के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स ने कई मौजूदा और पुराने इज़राइली इंटेलिजेंस अधिकारियों और ऑपरेशन से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि इज़राइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या से पहले उनकी मूवमेंट और सिक्योरिटी डिटेल्स पर नज़र रखने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिए थे, और मोबाइल फोन नेटवर्क में सेंध लगाई गई थी, और यह ऑपरेशन कई सालों से चल रहा था.

Aaj  Ka Mausam: क्या होली के रंग में भंग मिलाएगी बारिश! जानें दिल्ली से लेकर बिहार तक कैसा रहेगा मौसम, IMD का अलर्ट

You Might Be Interested In
Tags: Benjamin NetanyahuDonald Trumpiran israel warKhamenei DeathWorld news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026

एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?

March 2, 2026

रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी...

March 2, 2026

ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस...

March 2, 2026

बिना इनकम टैक्स भी दुबई इतना अमीर कैसे?

March 1, 2026

होली के बाद बालों से रंग कैसे हटाएं? जानें आसान...

March 1, 2026
Iran-Israel War: ऐसे तबाह हुआ था खमेनेई का ठिकाना! वीडियो आया सामने, तेहरान के हर चौराहे पर थी नेतन्याहू की नजर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Iran-Israel War: ऐसे तबाह हुआ था खमेनेई का ठिकाना! वीडियो आया सामने, तेहरान के हर चौराहे पर थी नेतन्याहू की नजर
Iran-Israel War: ऐसे तबाह हुआ था खमेनेई का ठिकाना! वीडियो आया सामने, तेहरान के हर चौराहे पर थी नेतन्याहू की नजर
Iran-Israel War: ऐसे तबाह हुआ था खमेनेई का ठिकाना! वीडियो आया सामने, तेहरान के हर चौराहे पर थी नेतन्याहू की नजर
Iran-Israel War: ऐसे तबाह हुआ था खमेनेई का ठिकाना! वीडियो आया सामने, तेहरान के हर चौराहे पर थी नेतन्याहू की नजर