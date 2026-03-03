Aaj  Ka Mausam: क्या होली के रंग में भंग मिलाएगी बारिश! जानें दिल्ली से लेकर बिहार तक कैसा रहेगा मौसम, IMD का अलर्ट

Today Weather: दिल्ली से लेकर बिहार तक लोग इस समय होली का त्यौहार मना रहे हैं. वहीं मार्च शुरू होते ही कई राज्यों में चिलचिलाती हुई धूप निकलने लगी है. जी हां! कई राज्यों में गर्मी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है. जहां एक तरफ, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में पहले से ही तेज़ गर्मी पड़ रही है, वहीं तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है. इस बीच, एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी इलाकों से टकराने वाला है. (IMD) के नए अनुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रह सकता है. इससे पहले ही मार्च में गर्मी का संकेत मिल गया है. चलिए जान लेते हैं आज आपके इलाके में मौसम का क्या हाल रहने वाला है.

दिल्ली का मौसम

मार्च के पहले हफ़्ते में दिल्ली में गर्मी का असर साफ़ दिखेगा. ज़्यादा से ज़्यादा तापमान नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा रहने की उम्मीद है. तेज़ धूप और सूखी हवाओं की वजह से दोपहर में दिक्कत हो सकती है.

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान नॉर्मल से ज़्यादा बना हुआ है. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहने की उम्मीद है. दिन में गर्म हवाएं और तेज़ धूप गर्मी बढ़ाएगी.

उत्तराखंड का मौसम

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हालात थोड़े अलग हो सकते हैं. 4 से 8 मार्च के बीच एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. हालांकि, निचले इलाकों में तापमान नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा.

बिहार का मौसम

बिहार में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहे. कई ज़िलों में टेम्परेचर नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया. दिन में तेज़ धूप की वजह से दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.

झारखंड का मौसम

झारखंड में भी हालात ऐसे ही हैं. यहां तापमान नॉर्मल से ज़्यादा है, और आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहने से थोड़ी राहत मिल सकती है.