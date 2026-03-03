Red Flag Revenge: जिसका डर था वही हुआ! ईरान ने फहरा दिया ‘लाल झंडा’, मकसद जान कांप उठेंगे ट्रंप-नेतन्याहू ?

Iran-Israel War: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अमेरिका-इज़राइल के जॉइंट एयरस्ट्राइक में मारे जाने के बाद, अरब दुनिया दशकों में सबसे अस्थिर हालात में से एक के कगार पर है. लगभग 90 मिलियन ईरानियों ने सीधे तौर पर इस बढ़ोतरी को महसूस किया और दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटों में कुल 50 मिलियन से ज़्यादा इंटरैक्शन हुए, जिससे इस लड़ाई पर दुनिया का रिएक्शन पता चला. फिर ईरान ने एक ऐसा सिग्नल दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.
जामकरन मस्जिद पर “लाल झंडा”
यह खामेनेई की मौत के बाद हुआ जब बदले की निशानी के तौर पर एक लाल झंडा, क़ोम में जामकरन मस्जिद के ऊपर फहराया गया. यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि ईरान बदला लेने की योजना बना रहा है और मशहद और इस्फ़हाद मस्जिदों में भी इसकी गूंज सुनाई दी. झंडे का इस्तेमाल एक तरह से गूंजा, क्योंकि खबर है कि पब्लिक सभाओं में 500,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे.
“लाल झंडे” का क्या मतलब है?
शियाओं के मुताबिक, लाल झंडा गलत खून-खराबे को दिखाता है और बदला मांगता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेशी हमले या शहादत से यह और बढ़ जाता है. झंडे का राजनीतिक और आध्यात्मिक महत्व उन हवाई हमलों में दिखा, जिसके बाद हज़रत मासूमे दरगाह पर अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ नारे लगाए गए.
Ajit Pawar: हवा में प्लेन और खर्राटे लेता VSR वेंचर्स का मालिक! अजित पवार के बेटे ने वीडियो शेयर कर दिखाई पायलट की असलियत
जानें इसका मतलब
- बिना बदले के खून की निशानी: लाल झंडा उस खून की निशानी है जो बेवजह बहा है और जिसका बदला लेने की ज़रूरत है.
- हिस्टॉरिकल बैकग्राउंड: यह हमेशा 680 AD में कर्बला में इमाम हुसैन की शहादत से जुड़ा रहा है.
- बदले की निशानी: यह बाहरी हमले के समय या बड़े धार्मिक या पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या के बाद फहराया जाने वाला निशान है.
- धार्मिक और पॉलिटिकल मैसेज: इसका मतलब पवित्र दुख है और यह इंसाफ या बदले की अपील भी हो सकती है.
- कल्चरल असर: ईरान और दुनिया के दूसरे हिस्सों के शिया लोगों में मज़बूत इमोशनल और नेशनलिस्टिक रिएक्शन.