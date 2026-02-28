Home > विदेश > ईरान के ये 5 हथियार इजराइल के लिए बन सकते हैं बड़ी चुनौती, हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी है भंडार

ईरान के ये 5 हथियार इजराइल के लिए बन सकते हैं बड़ी चुनौती, हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी है भंडार

Iran Israel war: इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर ताबड़तोड़ हमला किया है. इजराइल ने ईरान में लगभग 30 जगहों को निशाना बनाकर कई हमला किया है. ऐसे में जानेंगे ईरान के 5 ताकतवर हथियार कौन-सा है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: February 28, 2026 7:47:38 PM IST

iran vs us israel
iran vs us israel


Iran Israel war: इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर ताबड़तोड़ हमला किया है. इजराइल ने ईरान में लगभग 30 जगहों को निशाना बनाकर कई हमला किया था. खबर है कि इजराइली मिसाइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के घर पर निशाने बनाकर हमला किया था. ऐसे में जानेंगे ईरान के 5 ताकतवर हथियार कौन-सा है.

You Might Be Interested In

आइए ईरान के पांच ताकतवर हथियार पर नजर डालते हैं जो इज़राइल के लिए खतरा बन सकता है.

फतह मिसाइल

ईरान के पास फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कुछ साल पहले ही बनाया गया था. यह मिसाइल इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है. इसकी रेंज लगभग 1,400 km है और इसकी स्पीड Mach 13-15 है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है. इसके अलावा यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है, जिससे इसका खतरा काफी बढ़ जाता है.

You Might Be Interested In

Lunar Eclipse on Holi 2026: होली 2026 पर ‘चंद्र ग्रहण’ का साया, जानें दहन और रंगोत्सव का परफेक्ट मुहूर्त

अबू महदी मिसाइल

हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बाद अब ईरान की क्रूज मिसाइलों पर बात करते है. अबू महदी मिसाइल अपनी तरह की पहली मिसाइल है. इसकी खास बात यह है कि इसे समुद्र, जमीन या हवा से लॉन्च किया जा सकता है, और इसकी रेंज 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा है. इसका नाम अबू महदी अल-मुहांडिस के नाम पर रखा गया है, जो इराक और सीरिया के पॉपुलर फ्रंट के  पूर्व उप प्रमुख था.

मुहाजिर-10 ड्रोन

मिसाइलों के बाद आइए ईरान के पास मौजूद खतरनाक ड्रोन पर नजर डालते हैं, जिसमें मुहाजिर-10 ड्रोन भी शामिल है. इसे पहली बार 2023 में दुनिया के सामने लाया गया था. इसकी खासियतों में 24 घंटे तक लगातार उड़ने की क्षमता शामिल है, जो इसे दुश्मन के ठिकानों पर लंबे समय तक नजर रखने के लिए आइडियल बनाती है. यह 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है, जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर तक है, और यह 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है. इसका मतलब है कि यह कई तरह के बम और मिसाइल ले जा सकता है.

Israel vs Iran Currency: इजराइल या ईरान किस देश की करेंसी है ज्यादा मजबूत, जानें क्या हैं वहां की मुद्रा के नाम?

शाहेद 136

शाहेद ड्रोन के संभावित खतरे का प्रदर्शन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान किया गया था. इसकी कीमत काफी कम है, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस को इसे मार गिराने के लिए महंगी मिसाइलों और UAV का इस्तेमाल करना पड़ा है, यह एक सुसाइड ड्रोन है, जिसे “कामिकेज ड्रोन” भी कहा जाता है. ईरान इसका इस्तेमाल इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है.

फैथी-110 मिसाइल

हिजबुल्लाह इस ईरानी मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ बड़ा हमला के लिए करता है. यह एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है. इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है और यह दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करके उन्हें नष्ट कर सकती है. इस मिसाइल का इस्तेमाल छोटे लेकिन सटीक हमलों के लिए किया जाता है.

Lunar Eclipse on Holi 2026: होली 2026 पर ‘चंद्र ग्रहण’ का साया, जानें दहन और रंगोत्सव का परफेक्ट मुहूर्त

You Might Be Interested In
Tags: Fateh missilehome-hero-pos-1Iran missile powerIsrael Iran ConflictMiddle East TensionSejjil ballistic missile
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केवल मावा गुझिया ही नहीं, इस होली इन खास गुझियाओं...

February 28, 2026

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए क्या खाएं

February 28, 2026

कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये फल? हाई...

February 28, 2026

सेहत का राज है दही, डाइट में शामिल कर बीमारियों...

February 27, 2026

क्या आप NCERT का फुल फॉर्म जानते हैं?

February 27, 2026

विजय-रश्मिका की हुई ‘योद्धा शादी’, जानें क्या है ‘कोडवा परंपरा’

February 27, 2026
ईरान के ये 5 हथियार इजराइल के लिए बन सकते हैं बड़ी चुनौती, हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी है भंडार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ईरान के ये 5 हथियार इजराइल के लिए बन सकते हैं बड़ी चुनौती, हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी है भंडार
ईरान के ये 5 हथियार इजराइल के लिए बन सकते हैं बड़ी चुनौती, हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी है भंडार
ईरान के ये 5 हथियार इजराइल के लिए बन सकते हैं बड़ी चुनौती, हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी है भंडार
ईरान के ये 5 हथियार इजराइल के लिए बन सकते हैं बड़ी चुनौती, हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी है भंडार