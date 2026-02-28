Israel vs Iran Currency: इजराइल या ईरान किस देश की करेंसी है ज्यादा मजबूत, जानें क्या हैं वहां की मुद्रा के नाम?

Israel vs Iran Currency: हाल ही में इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया. ये हमला शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ, जिससे शहर के मध्य इलाके से धुएं के गुबार उठते दिखे. इससे पहले जून में भी इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और तब अमेरिका ने युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी. ये हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाने के लिए क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात किए हुए हैं. ऐसे में इल लड़ाई के बीच आइए जानते हैं कि किस देश की करेंसी ज्यादा मजबूत है, ईरान या इजराइल-

Israel vs Iran Currency Comparision : इजराइल और ईरान की मुद्रा की तुलना

इजराइल और ईरान की मुद्राओं में काफी अंतर है. अगर हम इन्हें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले देखें तो इजराइल का नया शेकेल काफी मजबूत है, जबकि ईरानी रियाल बहुत कमजोर है. उदाहरण के लिए, 1 अमेरिकी डॉलर ≈ 3.49 नया शेकेल और 1 अमेरिकी डॉलर ≈ 42,125 ईरानी रियाल. इस अंतर का असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दिखता है. इजराइल की अर्थव्यवस्था आधुनिक और मजबूत है, जबकि ईरान की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर है.

Israel vs Iran Currency: इजराइल और ईरान की मुद्राएं

इजराइल में मुद्रा का नाम नया शेकेल (New Shekel) है. ये 1986 में पेश की गई थी और तब से इजराइल में इस्तेमाल हो रही है. ईरान में मुद्रा का नाम रियाल (Rial) है. 2019 में इसे बदलने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो सका.

मुद्रा और अर्थव्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो इजराइल की आर्थिक स्थिति ईरान की तुलना में काफी मजबूत है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इनकी मुद्रा का अंतर ये साफ दिखाता है कि इजराइल की मुद्रा और आर्थिक ताकत अधिक स्थिर और मजबूत है.

