Lunar Eclipse on Holi 2026: होली 2026 पर ‘चंद्र ग्रहण’ का साया, जानें दहन और रंगोत्सव का परफेक्ट मुहूर्त

Lunar Eclipse on Holi 2026: इस बार होली का त्योहार और पूर्ण चंद्र ग्रहण एक ही दिन होने के कारण सांस्कृतिक जश्न और खगोलीय नजारों का एक अनोखा मेल देखने को मिल रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: February 28, 2026 3:04:55 PM IST

पूर्ण चंद्र ग्रहण होली के त्योहार के साथ पड़ रहा है. यह खगोल विज्ञान और परंपरा का एक अनोखा मेल है.
पूर्ण चंद्र ग्रहण होली के त्योहार के साथ पड़ रहा है. यह खगोल विज्ञान और परंपरा का एक अनोखा मेल है.


Lunar Eclipse on Holi 2026: होली का जश्न पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल यह रंगों का त्योहार 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. इससे एक दिन पहले होलिका दहन 3 मार्च को मनाया जाएगा. इस बार यह त्योहार एक अद्भुत खगोलीय संयोग लेकर आ रहा है. क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण होली के त्योहार के साथ पड़ रहा है. यह खगोल विज्ञान और परंपरा का एक अनोखा मेल है. 

होली और चंद्र ग्रहण का अनोखा मेल 

इस त्योहार और ग्रहण के इस अनोखे मेल पर बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि ऐसे मेल को वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से असामान्य माना जाता है. जहां खगोलविद इसे एक दिलचस्प परिक्रमा घटना के रूप में देखते हैं. वहीं पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक, यह ग्रहण आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील होने वाला है. 

क्यों लगता है चंद्र ग्रहण?

पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे उसकी छाया पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ जाती है. इस दौरान, सूरज की रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फियर से फिल्टर होकर आती है, जिससे चंद्रमा पर लाल रंग की चमक आती है, जिसे अक्सर “ब्लड मून” इफ़ेक्ट कहा जाता है.

चंद्र ग्रहण 2026 तारीख और समय 

तारीख: 3 मार्च, 2026

ग्रहण शुरू: 03:20 PM

ग्रहण खत्म: 06:47 PM

पूर्णिमा तिथि (फाल्गुन पूर्णिमा)

पूर्णिमा शुरू: 05:55 PM – 2 मार्च

पूर्णिमा खत्म: 05:07 PM – 3 मार्च

चंद्र ग्रहण 2026 पर भद्रा काल

भद्रा काल शुरू: 05:58 PM – 2 मार्च, 2026

भद्रा काल खत्म: 05:30 AM – 3 मार्च, 2026

