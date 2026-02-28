Israel Air Strike on Iran: वो 7 देश जिन पर फूटा ईरान का गुस्सा, कई शहरों पर दागीं मिसाइलें

Israel Air Strike on Iran: इजराइल और ईरान के बीच हालिया हमलों ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है. ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम ‘शेर की दहाड़’ रखा और कई देशों को मिसाइलों से निशाना बनाया. राजधानी तेहरान में सरकारी कार्यालय बंद, इंटरनेट और फोन सेवाएं बाधित हैं.