नवरात्रि से पहले बड़ी खुशखबरी, फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा, सामने आई तारीख

Shri Mata Vaishno Devi Yatra: माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (Mata Vaishno Devi Shrine Board) ने घोषणा की है कि पवित्र वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा रविवार 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी। यह घोषणा यात्रा के कुछ समय के लिए स्थगित होने के बाद की गई है। प्रतिकूल मौसम और यात्रा मार्ग पर आवश्यक रखरखाव कार्यों के कारण यह अस्थायी रोक लगाई गई थी।

कोविड-19 महामारी के बाद सबसे लंबा निलंबन

जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में भीषण भूस्खलन के बाद यात्रा रोक दी गई थी। इन भूस्खलनों में कम से कम 35 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जिनमें से अधिकांश श्रद्धालु थे, और 20 अन्य घायल हो गए। क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन हुआ। भूस्खलन और भारी वर्षा ने इस वर्ष हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे उत्तरी पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करने वाले चरम मौसम के व्यापक पैटर्न को दर्शाया।

यह 17-दिवसीय निलंबन कोविड-19 महामारी के बाद से वैष्णो देवी यात्रा में सबसे लंबी रुकावट है। कोविड-19 महामारी के दौरान, तीर्थयात्रा 18 मार्च से 16 अगस्त, 2020 तक बंद रही थी। श्राइन बोर्ड ने ज़ोर देकर कहा कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अस्थायी रोक के कारण महत्वपूर्ण ट्रैक रखरखाव और मार्ग सुरक्षा जाँच की अनुमति दी गई है।

सुरक्षा दिशानिर्देश और तीर्थयात्री सलाह

श्राइन बोर्ड ने अपनी यात्रा की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैध पहचान पत्र साथ रखें, निर्धारित मार्गों का पालन करें और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। इसके अतिरिक्त, सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं के लिए RFID-आधारित ट्रैकिंग कार्ड पहनना अनिवार्य है।

लाइव अपडेट, बुकिंग जानकारी और हेल्पलाइन सहायता के लिए, श्रद्धालु श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। बोर्ड ने अस्थायी निलंबन के दौरान श्रद्धालुओं के धैर्य और समझ के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।

नवरात्रि से पहले फिर से शुरू होने के साथ, तीर्थयात्रा एक आध्यात्मिक रूप से संतुष्टिदायक अनुभव होने का वादा करती है, जिसमें सभी के लिए भक्ति के साथ-साथ बेहतर सुरक्षा उपाय भी शामिल होंगे।