नहीं मिली मुलाकात की इजाजत, तो चढ़ गए गेट पर…फारूक अब्दुल्ला और संजय सिंह का Video आया सामने

J&K News: आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए गेट पर चढ़ गए. इसका वीडियो वायरल हो रहा.

Published: September 11, 2025 21:18:47 IST

J&K News: जम्मू-कश्मीर में सियासी ड्रामा देखने को मिला, जहां पर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन दावा किया गया कि पुलिस ने उन्हें संजय सिंह से मिलने की अनुमति नहीं दी. इसके बाद उन्हें अंदर से फारूक अब्दुल्ला से बात करने के लिए गेट पर चढ़ते देखा गया.

असल में आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने जम्मू-कश्मीर नेता और डोडा विधायक मेहराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत नज़रबंदी के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है. एकजुटता दिखाने के लिए, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह श्रीनगर पहुँचे, लेकिन जल्द ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है.

संजय सिंह ने तानाशाही का लगाया आरोप

एक्स पर, संजय सिंह ने लिखा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला, जो कई बार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मेरी नजरबंदी की खबर सुनकर मुझसे मिलने आए. लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया. अगर यह तानाशाही नहीं है, तो क्या है?”

संजय सिंह मलिक की गिरफ़्तारी पर दोपहर लगभग 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उन्हें पहले ही नजरबंद कर दिया गया. आप ने कहा कि दिल्ली के विधायक इमरान हुसैन को भी संजय सिंह के साथ नजरबंद रखा गया था.

मैं अभी श्रीनगर में हूं…

संजय सिंह ने आगे कहा, “मैं अभी श्रीनगर में हूं. अपनी आवाज उठाना और अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है. आज, मेहराज मलिक की अवैध हिरासत के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना होना था. लेकिन इसके बजाय, गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है.”

आप की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख मेहराज मलिक को 8 सितंबर को डोडा जिले में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में कड़े जन सुरक्षा कानून (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया था. बाद में उन्हें कठुआ जिला जेल भेज दिया गया.

