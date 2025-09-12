6 साल बाद फिर मिलेगी राजधानी एक्सप्रेस, Indian Railway ने जारी किया रूट प्लान, किराया भी जान लें

Rajdhani Express train: भारतीय रेलवे (IR) अपने नेटवर्क पर एक नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन (Rajdhani Express train) शुरू करने की तैयारी में है। यह राजधानी एक्सप्रेस छह साल के अंतराल के बाद शुरू की जा रही है। पिछली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 2019 में मुंबई सीएसएमटी (Mumbai CSMT)और दिल्ली के बीच शुरू की गई थी.

राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन

देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 1969 में नई दिल्ली और हावड़ा के बीच शुरू की गई थी. राजधानी एक्सप्रेस को राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. 50 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद भी राजधानी एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे नेटवर्क की प्रीमियम ट्रेनों में से एक माना जाता है.

भारतीय रेलवे नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करेगा: रूट

वर्तमान में देश में 25 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं. नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सैरांग (आइजोल) और आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच चलेगी. यह देश की 26वीं राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन होगी.

13 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

सैरांग(Sairang) और आनंद विहार टर्मिनल(Anand Vihar Terminal) (एएनवीटी) के बीच राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी. इससे मिज़ोरम और दिल्ली के बीच पहली बार रेल सेवा शुरू होगी. सैरांग-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस 44 घंटे से भी कम समय में 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी. इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को हरी झंडी दिखाएंगे.

आइज़ोल-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का शुभारंभ बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन के उद्घाटन के साथ संभव हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 51.38 किलोमीटर लंबे इस खंड का उद्घाटन करेंगे.

बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना

लगभग 8,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है. इसमें 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल शामिल हैं. इस परियोजना में सुरंगों की कुल लंबाई 12,853 मीटर है. पुल संख्या 196 की ऊँचाई 104 मीटर है, जो कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊँची है. नवनिर्मित रेल लाइन पर यात्री ट्रेनें 100 किमी प्रति घंटे की गति से चल सकेंगी.