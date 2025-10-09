अब सिर्फ 2 करोड़ में मरे हुए लोग हो जाएंगे जिंदा! इस कंपनी ने दे दिया शानदार ऑफर

German Company Claim On Death: कहते हैं कि जो भी जन्म लेता है, उसका अंत निश्चित होता है, क्योंकि वह जीवन-मृत्यु के चक्र का हिस्सा है. भगवद्गीता के अनुसार, जो भी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है. लेकिन अब एक जर्मन कंपनी ने मृत्यु को लेकर एक बड़ा दावा किया है.

उनके अनुसार, कंपनी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है. यानी, उन्होंने किसी भी व्यक्ति को वापस जीवित करने की क्षमता हासिल कर ली है. जर्मन कंपनी ने तो यहां तक दावा किया है कि वे मात्र 2 करोड़ रुपये में किसी मृत व्यक्ति को वापस जीवित कर सकते हैं.

जर्मन कंपनी का मौत को लेकर बड़ा दावा

एक नए जर्मन स्टार्टअप ने मौत को मात देने का एक बेहद कारगर तरीका खोजने का दावा किया है. टुमारो बायो नामक यह कंपनी क्रायोप्रिजर्वेशन सेवाएं प्रदान करती है. यह सेवा यह वादा करती है कि जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, जमे हुए शरीरों को पुनर्जीवित किया जा सकेगा. कंपनी शरीर को फ्रीज करने के लिए ₹18 मिलियन (लगभग 18 लाख डॉलर) और मस्तिष्क को फ्रीज करने के लिए ₹67.2 लाख (लगभग 67.2 लाख डॉलर) लेती है.

कैसे शव में वापस जान डालेगी कंपनी?

एक जर्मन कंपनी का दावा है कि यूरोपीय देशों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके शव को तरल नाइट्रोजन से भरकर -198 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिससे शरीर में सड़न हमेशा के लिए रुक जाती है. यानी शव सड़ेगा या सड़ेगा नहीं. इस प्रक्रिया को बायोस्टेसिस कहते हैं.

अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है? तो बता दें कि यूरोपीय शहरों में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, एक एम्बुलेंस शव को स्विट्जरलैंड स्थित मुख्य केंद्र तक ले जाती है. इसके बाद, शव को तरल नाइट्रोजन से भरे एक स्टील के कंटेनर में 10 दिनों तक रखा जाता है.

