अफेयर करना बॉयफ्रेंड को पड़ा महंगा, प्रेमिका के पति ने ठोका 1 करोड़ रुपये का हर्जाना

Taiwan 1 crore compensation case: 15 साल से ज़्यादा समय तक पति-पत्नी के बीच सब कुछ ठीक रहा. 2022 तक उनकी शादी खुशहाल रही, जब पत्नी का एक सहकर्मी के साथ अफेयर शुरू हो गया.

October 9, 2025 9:12:26 PM IST

(Representative Image) Taiwan man sues wife lover
Taiwan man sues wife lover: ताइवान से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक पति-पत्नी ने अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और ₹1 करोड़ (करीब 1 करोड़ डॉलर) का मुआवजा मांगा है. बताया जा रहा है कि पति ने यह कदम तब उठाया जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है. मदरशिप की एक रिपोर्ट के अनुसार, पति भावनात्मक परेशानी और वैवाहिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए लगभग ₹1 करोड़ (करीब 1 करोड़ डॉलर) का मुआवजा मांग रहा है. इस जोड़े की शादी 2006 में हुई थी.

15 साल से ज़्यादा समय तक उनके बीच सब कुछ ठीक रहा. 2022 तक उनकी शादी खुशहाल रही, जब पत्नी का एक सहकर्मी के साथ अफेयर शुरू हो गया. वह पति पत्नी के साथ काम करता था, लेकिन एक वरिष्ठ पद पर था.

घंटों फोन पर करते थे रोमांटिक बातें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पत्नी का बॉयफ्रेंड उसी स्कूल में अकाउंटिंग डायरेक्टर था जहां वो टीचर के तौर पर काम करती थी. इसी दौरान, 2022 में, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. वे अक्सर साथ में होटलों में जाते और घंटों बातें करते और फ़ोन पर रोमांटिक बातें करते. बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ मैसेज में तो उन्होंने एक-दूसरे को पति-पत्नी तक कह दिया.

पति ने मांगा एक करोड़ का हर्जाना

नवंबर 2023 में, पति को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच कुछ आपत्तिजनक टेक्स्ट मैसेज मिले. इसके बाद वेई ने अपने प्रेमी पर मुकदमा दायर कर 800,000 युआन (₹9.97 लाख) का हर्जाना मांगा. मुकदमे के दौरान, न्यायाधीश ने कहा कि वेई ने इस संबंध का पता चलने से पहले ही भावनात्मक तनाव के लक्षण दिखाए थे.

इस बीच, योंग ने दावा किया कि उसे जी के विवाहित होने की जानकारी नहीं थी. अदालत ने पूरे मामले पर विचार करते हुए, पत्नी के प्रेमी को 300,000 युआन (लगभग ₹37 लाख) का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है. पति के पास अभी भी इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है.

