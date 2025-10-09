एक थप्पड़ का खौफनाक बदला: बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड पर किए 18 वार
एक थप्पड़ का खौफनाक बदला: बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड पर किए 18 वार

बदले की भावना (Feeling of Revenge) किस हद तक जा सकती है, इसका एक चौंकाने वाला (Shocking Case) उदाहरण इंग्लैंड (England) में सामने आया है, जहां 32 साल की रेबेका कैंपबेल की हत्या (Murder of Rebecca Campbell) उसी के बॉयफ्रेंड माइकल ऑरमेंडी (Boyfriend Michael Ormandy) ने चाकू से 18 वार करके कर दी.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 9, 2025 6:51:32 PM IST

Boyfriend murder his own girlfriend: इंग्लैंड से बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 32 साल की रेबेका कैंपबेल की हत्या उसी के बॉयफ्रेंड माइकल ऑरमेंडी ने चाकू से 18 बार वार करके निर्मम हत्या कर दी. इस पूरी घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है.

हत्या की खौफनाक वारदात:

यह दिल दहला देने वाली घटना अप्रैल में इंग्लैंड के ह्यूटन में रेबेका के घर में हुई. अदालत में चल रहे इस हत्या के मामले में अब धीरे-धीरे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. पुलिस की जाांच में यह पता चला कि आरोपी ने हत्या से कुछ ही घंटे पहले एक पब में दूसरी महिला से मुलाकात की थी, ऑरमेंडी ने एक दूसरी महिला को मैसेज करके पब में बुलाया और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए थे. इससी बात से नाराज होकर रेबेका कैंपबेल और आरोपी के बीच जमकर विवाद हुआ था. 

रेबेका कैंपबेल का अंतिम मैसेज:

मृतक महिला ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया कि संबंध बनाने के बाद ऑरमेंडी ने कहा कि उसे “एक जरूरी काम निपटाना है” और वह अपने बच्चों की मां के घर जा रहा है. रास्ते में उसने उस महिला को मैसेज किया कि “एक जरूरी काम निपटाना है” उस महिला को ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने जा रहा है. 

फोन पर दोस्त ने सुनी डरवानी चीखें:

ऑरमेंडी जैसे ही अपने घर लौटा, तो रेबेका अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी, तभी ऑरमेंडी ने अचानक उस पर बुरी तरह से  हमला कर दिया. फोन पर मौजूद दोस्त ने बताया कि उसने रेबेका को ज़ोर से चिल्लाते हुए सुना, “बाहर जाओ बाहर जाओ माइक. इसके बाद कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई और फिर आवाज़ आना अचानक से बंद भी हो गई. रेबेका कैंपबेल की दोस्त ने बिना किसी देर के पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने रेबेका कैंपबेल को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया था. 

झगड़े और बदले की भावना ने ली जान:

ऑरमेंडी और रेबेका की दोस्ती कुछ ही महीने पुरानी थी, लेकिन उनके बीच अक्सर झगड़े देखने को मिलते थे. पुलिस के मुताबिक, यह हत्या बदले की भावना से की गई थी. वारदात से कुछ दिन पहले, 12 अप्रैल को रेबेका ने गुस्से में ऑरमेंडी पर जूता थप्पड़ भी मारे थे. हालांकि, सभी सबूत और गवाहों के बावजूद, माइकल ऑरमेंडी ने अदालत में अपना गुनाह मानने से इनकार कर दिया है.

